"SREĆAN SAM ŠTO OVO RADIMO, JER SU TO OGROMNE, STRATEŠKE STVARI ZA ZEMLJU" Vučić obišao gradilište u okviru EXPO projekta
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je gradilište u okviru EXPO projekta
- Srećan sam što ovo radimo, jer su to ogromne, strateške stvari za zemlju. Nikada pre nismo mogli da dođemo od aerodroma do centra grada, ali to se sada sve povezuje. Svaki građanin treba da se ponosi ovime što uspevamo da izgradimo.
Gotova je pruga do Budimpešte, sada su u toku testovi, a i radovi na Nacionalnom stadionu će biti gotovi na vreme. Uskoro počinju fizički radovi i na metrou, što će pozicionirati Beograd kao metropolu u svakom smislu. Nedostaje nam radnika, ali standard raste, plate su sve veće i neće ljudi da rade teške građevinske poslove. To je neminovnost.
Kada je EXPO u pitanju, već sada imamo dvadeset učesnika više nego što ih je bilo u Astani, a verujem da će ih biti još i teško da će taj broj iko moći da dostigne.
Mi sada pregovaramo sa najvećim sajamskim izlagačima u svetu, kako bi nam sajam na mestu EXPO bio pun i 2027. i 2028. godine. Ovaj projekat je od neverovatnog značaja za našu zemlju i ostaće za budućnost - napisao je Vučić.
