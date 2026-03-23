VUČIĆ UDARNA VEST U UAE: Šta pišu glavni mediji o poseti srpskog predsednika?
VODEĆI mediji u Ujedinjenim Arapskim Emiratima kao udarnu vest preneli su posetu predsednika Srbije Aleksandra Vučića toj zemlji.
"Galfnews", najveći medij na engleskom jeziku iz ovog dela sveta, objavio je opsežan izveštaj o razgovoru Mohameda bin Zajeda i predsednika Srbije, u kom se ističe da su sagovornici pozvali na hitan prekid ratnih dejstava i istakli značaj dijaloga u složenim geopolitičkim odnosima na Bliskom istoku.
- Na sastanku je takođe razmotrena saradnja između dve zemlje, pri čemu su obe strane potvrdile svoju posvećenost daljem jačanju veza u skladu sa svojim razvojnim prioritetima i obostranim interesima u okviru Sporazuma o sveobuhvatnom ekonomskom partnerstvu - navodi ovaj medij koji mesečno ima više od 9.5 miliona jedinstvenih korisnika.
O sastanku Vučića i bin Zajeda izveštava i zvanična agencija WAM koja naglašava solidarnost Srbije koju je Vučić preneo prvom čoveku Emirata.
- Njegova ekselencija Vučić osudio je ove napade i ponovo potvrdio solidarnost Srbije sa UAE i punu podršku svim merama koje preduzima kako bi zaštitila svoju bezbednost, stabilnost i teritorijalni integritet i osigurala bezbednost svog naroda - piše u članku.
Podsetimo, Vučić je posle jordanskog kralja Abdulaha Drugog i egipatskog predsednika Abdela Fataha el Sisija treći svetski, a prvi evropski lider koji je posetio Emirate od kad je počeo sukob na Bliskom istoku.
Vučić se ovim povodom oglasio i na društvenim mrežama.
