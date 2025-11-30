Politika

ZABRINJAVAJUĆE VESTI SAOPŠTENE U PROGRAMU UŽIVO: Šešelj otkrio šta žele blokaderi

Novosti online

30. 11. 2025. u 21:24

BLOKADERI bi sada najradije da neko sporedan pogine, pa da se i to iskoristi u borbi protiv režima, kazao je predsednik SRS dr Vojislav Šešelj.

Foto: Printskrin

- Izmakla im je ova Dijana Hrka, shvatila je žena da nema potrebe da gine za taj ološ - kazao je Šešelj za TV Pink.

Režim je pogrešio što nije procesuirao sve aktere događaja u Narodnoj skupštini kada su blokaderi tamo uneli topovski udar, suzavac, biber sprej, kada umalo jedna trudnica nije umrla ili doživela pobačaj, a druga žena bila u teškoj opasnosti.

- Tada su uneli vatrogasni aparat... Mislim da je taj prah na njemu na bazi azota... Je li, ministre? To je tvoja ingerencija! To je otrovno! - kazao je Šešelj, obraćajući se ministru unutrašnjih poslova Ivici Dačiću.

