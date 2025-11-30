ZABRINJAVAJUĆE VESTI SAOPŠTENE U PROGRAMU UŽIVO: Šešelj otkrio šta žele blokaderi
BLOKADERI bi sada najradije da neko sporedan pogine, pa da se i to iskoristi u borbi protiv režima, kazao je predsednik SRS dr Vojislav Šešelj.
- Izmakla im je ova Dijana Hrka, shvatila je žena da nema potrebe da gine za taj ološ - kazao je Šešelj za TV Pink.
Režim je pogrešio što nije procesuirao sve aktere događaja u Narodnoj skupštini kada su blokaderi tamo uneli topovski udar, suzavac, biber sprej, kada umalo jedna trudnica nije umrla ili doživela pobačaj, a druga žena bila u teškoj opasnosti.
- Tada su uneli vatrogasni aparat... Mislim da je taj prah na njemu na bazi azota... Je li, ministre? To je tvoja ingerencija! To je otrovno! - kazao je Šešelj, obraćajući se ministru unutrašnjih poslova Ivici Dačiću.
Preporučujemo
ŠEŠELj RAZOTKRIO STRAŠNU LAŽ: Sve je ovo maslo stranih službi
29. 11. 2025. u 22:21
RAT JE POČEO: Šešelj otkrio šta sledi
22. 11. 2025. u 17:00
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
NA TRGU ZA DOČEK NOVE GODINE Objavljeno koliko će grad platiti Merlinu za koncert u "najluđoj noći"
Većina pevača doček Nove godine provodi radno jer je ovo svojevrsna prilika da zarade ogromne honorare, koji su neretko i po nekoliko puta veći u odnosu na standardne.
29. 11. 2025. u 17:35
Komentari (0)