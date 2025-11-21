Politika

VIDITE KAKO SE BILD OGRADIO, SLIČNO SU RADILI I DRUGI Vučić: Mislili su da kad se tako nešto dogodi da nešto da krijem, da ću da zataškavam

В.Н.

21. 11. 2025. u 16:23

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostujući na TV Infomeru osvrnuo se na lažno izveštavanje pojedinih medija.

ВИДИТЕ КАКО СЕ БИЛД ОГРАДИО, СЛИЧНО СУ РАДИЛИ И ДРУГИ Вучић: Мислили су да кад се тако нешто догоди да нешто да кријем, да ћу да заташкавам

Foto printskrin TV Informer

- Vidite kako se Bild ogradio uz znak pitanja. To su slično radili i svi drugi. Telegraf je čak objavio zakukuljeno deo Suzaninog odgovora. Oni su, valjda, mislili da kad je tako nešto dogodi da imam nešto da krijem, da ću to da zataškavam. To pokazuje koliko ne poznaju mene i koliko ne žele da prepoznaju istinu - kaže on.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSKE VOJNIKE OD SMRTI SPASILA - SVINJA: Pogledajte dramatičan snimak sa ukrajinskog ratišta (VIDEO)

RUSKE VOJNIKE OD SMRTI SPASILA - SVINjA: Pogledajte dramatičan snimak sa ukrajinskog ratišta (VIDEO)