VIDITE KAKO SE BILD OGRADIO, SLIČNO SU RADILI I DRUGI Vučić: Mislili su da kad se tako nešto dogodi da nešto da krijem, da ću da zataškavam

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostujući na TV Infomeru osvrnuo se na lažno izveštavanje pojedinih medija.

Foto printskrin TV Informer

- Vidite kako se Bild ogradio uz znak pitanja. To su slično radili i svi drugi. Telegraf je čak objavio zakukuljeno deo Suzaninog odgovora. Oni su, valjda, mislili da kad je tako nešto dogodi da imam nešto da krijem, da ću to da zataškavam. To pokazuje koliko ne poznaju mene i koliko ne žele da prepoznaju istinu - kaže on.