SPECIJALIZOVANA BRITANSKA 77. BRIGADA RADI NA RUŠENJU SRBIJE: Ovako funkcioniše šema (VIDEO)
SPECIJALIZOVANA britanska 77. brigada radi predano i fokusirano na rušenju Srbije. Sada smo MI zadatak.
Srušiti, uništiti, posvađati, destabilizovati, trajno poremetiti i mir i stabilnost, izazvati zavisnost od Zapada, ali najvažnije slomiti slobodarski i nezavisan duh, kako bi neko konačno mogao da upravlja nama. Nije ni film, ni naučna fantastika. Hibridni rat je počeo, a mi smo epicentar njihove operacije.
