BUKTI RAT IZMEĐU BLOKADERA: Kavčić pretio batinama Suzani Trninić, ona tvrdi da ima snimak - Isplivali novi detalji skandala
NOVINARKA Suzana Trninić oglasila se nakon pretnji i uvreda koje je dobila od ideologa blokadera Aleka Kavčića. Ona, naime, tvrdi da ima snimak čitavog incidenta i da će snimak dostaviti policiji.
- Kavčić mi se uneo u lice i pretio da se neće na ovome završiti. Ako se ovo nastavi prijaviću policiji - navela je Trninić i dodala:
- Pošto su uvrede i pretnje prešle sve mere, slušajte me sada dobro: posle emisije gdin Kavčić mi se uneo u lice, izvređao me, i zajapuren zapretio da se ‘neće na ovome završiti’ i da ću ja ‘tek videti’.
To je uradio pred Cvijetinom, pred autorom podkasta i vlasnicima studija - napisala je ona i ubrzo dodala:
- Ukoliko bude nastavka ovom ludilu, snimak pretnji (snimljene su telefonom) dostaviću policiji.
