HITNO SE OGLASIO MUP: Najoštrije demantujemo neistine o navodnom otkazu policajcu koji je izjavio saučešće Dijani Hrka

MINISTARSTVO unutrašnjih poslova Republike Srbije najoštrije demantuje neistinite navode koji su se pojavili u pojedinim medijima i na društvenim mrežama, a koji se odnose na navodni otkaz policijskom službeniku koji je izjavio saučešće Dijani Hrka povodom tragičnog gubitka njenog sina,

MUP

Na društvenim mrežama objavljena je i fotografija policijskog službenika, koji je bio na dužnosti, uz komentar da je dobio otkaz.

Ističemo da su te tvrdnje potpuno netačne i zlonamerne. Protiv pomenutog policijskog službenika nije pokrenut nikakav disciplinski postupak, niti je preduzeta bilo kakva mera koja bi ugrozila njegov radno-pravni status, i on obavlja redovne poslove i zadatke.

Širenje ovakvih lažnih informacija, kojima se pokušavaju dehumanizovati institucija, predstavlja neprihvatljiv napad na istinu, dostojanstvo službe i ljude koji u njoj rade.

Ovakva kontinuirana podmetanja imaju za cilj da se diskredituje rad i profesionalno postupanje policijskih službenika, što Ministarstvo unutrašnjih poslova neće dozvoliti.

Policijski službenici Republike Srbije svakodnevno profesionalno, odgovorno i u skladu sa zakonom obavljaju svoje dužnosti u službi države i svih građana.

Pozivamo građane i medije da proveravaju informacije pre njihovog objavljivanja i deljenja i da se uzdrže od objavljivanja neproverenih i netačnih informacija.