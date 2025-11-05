HITNO SE OGLASIO MUP: Najoštrije demantujemo neistine o navodnom otkazu policajcu koji je izjavio saučešće Dijani Hrka
MINISTARSTVO unutrašnjih poslova Republike Srbije najoštrije demantuje neistinite navode koji su se pojavili u pojedinim medijima i na društvenim mrežama, a koji se odnose na navodni otkaz policijskom službeniku koji je izjavio saučešće Dijani Hrka povodom tragičnog gubitka njenog sina,
Na društvenim mrežama objavljena je i fotografija policijskog službenika, koji je bio na dužnosti, uz komentar da je dobio otkaz.
Ističemo da su te tvrdnje potpuno netačne i zlonamerne. Protiv pomenutog policijskog službenika nije pokrenut nikakav disciplinski postupak, niti je preduzeta bilo kakva mera koja bi ugrozila njegov radno-pravni status, i on obavlja redovne poslove i zadatke.
Širenje ovakvih lažnih informacija, kojima se pokušavaju dehumanizovati institucija, predstavlja neprihvatljiv napad na istinu, dostojanstvo službe i ljude koji u njoj rade.
Ovakva kontinuirana podmetanja imaju za cilj da se diskredituje rad i profesionalno postupanje policijskih službenika, što Ministarstvo unutrašnjih poslova neće dozvoliti.
Policijski službenici Republike Srbije svakodnevno profesionalno, odgovorno i u skladu sa zakonom obavljaju svoje dužnosti u službi države i svih građana.
Pozivamo građane i medije da proveravaju informacije pre njihovog objavljivanja i deljenja i da se uzdrže od objavljivanja neproverenih i netačnih informacija.
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
MNOGO JE LUDA, BRATE, BEŽI! Šaban ubeđivao voditelja da ne ženi pevačicu: "Nađi neku finu!"
POKOJNI kralj narodne muzike, Šaban Šaulić, bio je čovek koga su svi obožavali, a mnogi i dan-danas pamte njegove savete i kritike.
05. 11. 2025. u 10:44
Komentari (0)