SA ŠTIMCEM NA ČELU BLOKADERI IZAZVALI TOTALNI HAOS ISPRED SKUPŠTINE: Hteli da spale žive ljude bakljama i pokušali upad u Ćacilend (VIDEO)

BLOKADERI su sinoć izazvali veliki haos ispred Skupštine Srbije kada su napali Ćacilend, pokušali da upadnu u njega i da bakljama zapale žive ljude, što je rezultiralo velikim brojem hapšenja.

Foto: Printskrin

Veliki broj blokadera na čelu sa Vladimirom Štimcem okupio se ispred Skupštine Srbije u večernjim satima sa ciljem da izazovu ogromne nerede.

Štimac se već na početku protesta stavio kao "vođa" okupljenih blokadera i izdavao komande.

Ubrzo su krenuli sa divljačkim napadom na Ćacilend i pokušali da sruše ogradu. Policiju i okupljene građane su gađali staklenim flašama i topovskim udarima.

Policija je vrlo brzo uhapsila blokadere naoružane do zuba kod Ćacilenda. Oni su planirali da naprave haos i proliju krv.

Blokaderi, koji se predstavljaju kao intelektualna "elita", počeli su u jednom trenutku da skidaju i pantalone i da mašu svojim polnim organima u centru Beograda.

U svom divljačkom ponašanju blokaderi predvođeni Štimcem su pokušali da zapale žive ljude što je rezultiralo velikim brojem povređenih.

Pripadnici policije intervenisali su i uhapsili i u službene prostorije doveli 37 lica, koja su učestvovala u narušavanju javnog reda i mira.

Ovom prilikom priveden je i vođa blokadera Vladimir Štimac koji je bio glavni podstrekivač nasilja i terora ispred Skupštine.

Podsetimo, ovo nije ni prvi ni poslednji divljački čin blokadera. 22. oktobra na platou ispred Narodne Skupštine blokader Vladan Anđelković pucao je na Milana Bogdanovića i pritom zapalio šator.

- Želeo sam da uradim nešto da me ubije policija. Nikog živog iz šatora ne znam. Uradio sam to da bi me ubili. Polio sam benzinom i spalio šator. Ne volim šatore. Hteo sam da me ubijete - rekao je tada Anđelković.

Laž kao osnovno oružje

Mesecima se blokaderi služe lažima, prevarama i obmanjivanjem javnosti, kako bi se destabilizovala država, napravile podele u društvu, stvorila atmosfera koja vodi u agresiju i rušenje ustavnog poretka države.

U moru laži, tri su se posebno ističu - neistine o zvučnom topu, o navodno pretučenom dečaku u Valjevu i devojci Anji Pušković, koja je navodno pretučena u policijskoj stanici.

Ovo su tri najveće, najkrupnije laži blokadera: 1. Zvučni top Posle skupa u martu mesecu, tačnije 15. marta, pojavila se laž o zvučnom topu, da je država, aludirajući na predsednika Aleksandra Vučića, naredila upotrebu uređaja, koji nikada nije ni korišćen, i zdravstveno ugrozila građane na tom skupu. Ljudi se potom, tek posle 48 sati javljaju lekaru, zbog navodnih posledica od upotrebe zvučnog topa. Da je reč o još jednoj besmislici u nizu, potvrdio je i FSB. 2. Dečak iz Valjeva Sledeća u nizu laži bila je da je u Valjevu prebijen, a nakon toga i da je preminuo 16-godišnji dečak. Navodno je policija pretukla dečaka, a onda su opozicioni mediji izveštavali i da je dečak preminuo od posledica prebijanja. 3. Pretučne devojka Anja Pušković Poslednja u nizu blokaderskih obmana vezana je za devojku Anju Pušković, koja je, prema navodima blokadera, kidnapovana od strane policije i tamo mučena i maltretirana. Kako su isticali, devojka je praktično oteta, kidnapovana, držana protivzakonito u policiji i pretučena, policija je primenila neprimerenu silu, nezakonito postupala samo zato što je ona podržavala blokade ili bila deo neke blokaderske organizacije. Izvršenim proverama utrđeno je da Pušković Anja navedenog dana nije bila u prostorijama PU za grad Beograd i da policijski službenici prema istoj nisu postupali.

Vučić o napadu blokadera na Ćacilend

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se sinoć povodom sinoćnjeg divljačkog napada blokadera na Ćacilend.

- Nisam siguran da ste videli sve snimke. Deo ćete uskoro videti. Reč je o kukavicama i došli su do ograde i gledali kako će da napadnu, a kada su videli spreman odgovor brže-bolje su se razbežali, kao i obično. Bitna je njihova namera. Koristili su baklje, piksle, flaše sa željom da zapale ljude - kaže on.

Ističe da to nije čudno nakon "debakla" blokadera u Novom Sadu zbog višestruko manje okupljenih od očekivanog broja.

- Histerija i nervoza je došla do izražaja i nečiji tuđi uticaj - kaže on.

Kazao je da postoji deo nepokorenog naroda koji ne želi da se pokori onima koji žele da sruše državu, a govoreći o Ćacilendu.

Foto printskrin Informer TV

- Blokaderi ne mogu da trpe demokratiju, oni ne mogu da izdrže drugačije mišljenje i ne mogu da podnesu jedno mesto u zemlji u kom su okupljeni oni koji drugačije misle - ističe Vučić.

Na sedam mesta napadnute su prostorije SNS, ističe Vučić.

- Vide da ih ljudi sve manje poštuju - navodi on.

Upitao je šta su blokaderi razgovarali i dogovarali sa službenicima američke ambasade i što baš sa njima.

- Smeta im Pionirski park i Ćacilend jer okupljeni tamo ne razgovaraju sa predstavnicima stranih ambasada. Nema tu velike filozofije. Zato je Ćacilend trn u oku, a Pionirski park simbol slobode - tvrdi Vučić.

Pozvao je građane na mir i uzdržanost.

- Budite pametniji. Izdržite, neka tuku. Molim vas, pokušajte da nigde ne uzvratite - kaže on.

Kaže da slobodarski, uspešni, samostalni i nezavisni narodi i države se razlikuju od banana država po tome što pobeđuju obojene revolucije.

- Ostanite mirni, uzdržite se od svakog odgovora i još snažniji prigrlite Srbiju - kaže on.

Najavio je veliki skup na kom će biti "dobre poruke za budućnost".

- Mi smo odgovorni za budućnost ove zemlje. Moramo da razumemo probleme, frustracije, traume sa kojima se neuspešni političari suočavaju i da pomognemo da, na miran način, iz toga izađu - ističe Vučić.

Kazao je da će nadležni organi odgovoriti na sve što se događa, te ističe da su spremni.

Dodaje da je plan blokadera da budu na televiziji, u centru pažnje, da naštete imidžu zemlje i da se obračunaju sa onima koji različito misle.

- Izrazito je glupo ovo što rade, ali to nije moj problem - kazao je on.

Istikao je da moramo da brinemo da odgovorni za pad nadstrešnice budu kažnjeni.

- Neko želi nasilje po svaku cenu, a neka ljudi u Srbiji vide i razmisle jesmo li to mi ili neko drugi. Niko od naših ljudi nije pucao na njih, a oni su pucali na Milana Bogdanovića - izjavio je Vučić i kritikovao policiju što nije reagovala na napad na Ćacilend, pa dodao da je možda to i dobro za demokratiju.

Građani Srbije mogu mirno da spavaju, poručio je Vučić:

- Klatno se u potpunosti okrenulo, ljudi su siti toga i zato je odgovor na svakom mestu blokaderima uz prezir naroda sve jasniji i sve očigledniji. Pozivam na mir sve, a posebno ljude koji su napadnuti da se uzdrže i da ne odgovaraju blokaderima koji su večeras još jednom pokazali da im je nasilje drugo ime.

Ironično je rekao da bi trebalo da budu pohapšeni oni u Ćacilendu koji su "provocirali" blokadere pesmama poput "Tamo daleko".

- Niko više ne veruje u laži blokadera - kaže Vučić.

Izjavio je da zna da je jedan mladić u Ćacilendu teško povređen.