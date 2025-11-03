POLICIJA UHAPSILA 37 BLOKADERA: Hitno se oglasili iz MUP-a
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova identifikovali su i u službene prostorije doveli 37 lica, koja su učestvovala u narušavanju javnog reda i mira i izazivanju incidenata tokom neprijavljenog javnog okupljanja, prethodne večeri, ispred Narodne skupštine Republike Srbije.
Policija intenzivno radi na identifikaciji i pronalaženju ostalih učesnika koji su svojim postupcima ugrožavali bezbednost građana i javne imovine.
Policija će nastaviti da dosledno primenjuje sve zakonske mere u cilju očuvanja javnog reda, mira i bezbednosti svih građana.
