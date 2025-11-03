Politika

POGLEDAJTE: Trenutak hapšenja Vladimira Štimca zbog pozivanja na nasilnu promenu vlasti (VIDEO)

В.Н.

03. 11. 2025. u 00:59

VEČERAS su po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije uhapsili blokadera-nasilnika Vladimira Štimca koji je tokom celog dana, podstrekavao na nasilje ispred Skupštine Srbije, huškao nasilnike da napadnu tzv. Ćacilend i policijske službenike koji su obezbeđivali taj skup, sve sa namerom nasilnog svrgavanja legitimnih predstavnika vlasti.

Foto: Novosti

Štimac je u velikom broju objava na društvenim mrežama koje su dalje šerovane, postovao neartikulisane, histerične selfi - video snimke u kojima je pod velom podrške Dijani Hrki - majci momka nastradalog u padu nadstrešnice, pozivao građane da dođu ispred Skupštine Srbije spremni da se obračunaju sa ljudima iz "Ćacilenda" i da im j... majku... Više o tome čitajte KLIKOM OVDE!

Snimak hapšenja Štimca pogledajte na priloženom video-snimku:

