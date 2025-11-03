BLOKADERI NAORUŽANI DO ZUBA: Policija ih uhapsila - spremali da proliju krv u Ćacilendu (VIDEO)
POLICIJA je uhapsila blokadere naoružane do zuba kod Ćacilenda. Oni su planirali da naprave haos i proliju krv.
Kako se vidi na priloženom snimku, blokaderi koje je policija uhapsila nose pirotehnička sredstva, boksere, noževe...
Podsetimo, blokaderi su napali prioteričkim sredstvima, bakljama, flašama ljude koji su se nalazili u Ćacilendu. Hteli su da žive spale ljude u Ćacilendu.
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"NIJE ZASLUŽILA DA JOJ SE OVO DESI": Milša kroz suze o Miri Banjac i njenoj tragediji - jednu rečenicu koleginice pamtiće zauvek
GLUMICA Milica Milša ne krije da su ona i njen suprug, Žarko Jokanović, učinili sve da Miru Banjac vrate na scenu posle velike porodične tragedije koja ju je zadesila.
02. 11. 2025. u 10:23
Komentari (0)