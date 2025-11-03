Politika

BLOKADERI NAORUŽANI DO ZUBA: Policija ih uhapsila - spremali da proliju krv u Ćacilendu (VIDEO)

В.Н.

03. 11. 2025. u 00:37

POLICIJA je uhapsila blokadere naoružane do zuba kod Ćacilenda. Oni su planirali da naprave haos i proliju krv.

БЛОКАДЕРИ НАОРУЖАНИ ДО ЗУБА: Полиција их ухапсила - спремали да пролију крв у Ћациленду (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Kako se vidi na priloženom snimku, blokaderi koje je policija uhapsila nose pirotehnička sredstva, boksere, noževe...

Podsetimo, blokaderi su napali prioteričkim sredstvima, bakljama, flašama ljude koji su se nalazili u Ćacilendu. Hteli su da žive spale ljude u Ćacilendu.

