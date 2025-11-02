Politika

STEŽE SE OBRUČ OKO ZGUBIDANA: Policija uhapsila blokadera koji je mahao polnim organom u centru Beograda

02. 11. 2025. u 22:53

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova preduzimaju mere i radnje na identifikaciji i privođenju lica koja su večeras izazivala nerede ispred Narodne skupštine Republike Srbije.

СТЕЖЕ СЕ ОБРУЧ ОКО ЗГУБИДАНА: Полиција ухапсила блокадера који је махао полним органом у центру Београда

Foto: Printsrkin

Oni su identifikovali i uhapsili S. P. (1989) koji se na raskrsnici ulica Takovska i Bulevar kralja Aleksandra, tokom održavanja neprijavljenog javnog okupljanja popeo na zaštitnu ogradu i u više navrata nepristojnim gestovima i pokazivanjem polnog organa remetio javni red i mir i izazvao zgražavanje okupljenih građana.

Policijski službenici doveli su S. P. u službene prostorije i protiv njega će biti podneta odgovarajuća prekršaja prijava. Nastavlja se dalji rad na procesuiranju svih lica koja su izazivala incidente i napadala policiju i učesnike prijavljenog javnog skupa u Pionirskom parku.

