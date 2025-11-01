Politika

NEKA IM BOG PODARI RAJSKA NASELJA Mesarović: Pomolimo se svi danas za pokoj duše i da se takva tragedija više nikada ne ponovi

В. Н.

01. 11. 2025. u 13:30

POTPREDSEDNICA Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović oglasila se nakon pomena u Hramu Svetog Save koji je služen povodom tragedije u Novom Sadu gde je život izgubilo 16 ljudi nakon pada nadstrešnice.

НЕКА ИМ БОГ ПОДАРИ РАЈСКА НАСЕЉА Месаровић: Помолимо се сви данас за покој душе и да се таква трагедија више никада не понови

Foto: Printscreen

-Sara, Valentina, Đorđe, Milica, Nemanja, Anđela, Miloš, Stefan, Sanja, Goranka, Vukašin, Mileva, Đuro, Vasko, Anja i Vukašin. Nevine duše i tragično prekinuti životi u strašnoj tragediji koja se pre godinu dana dogodila na Železničkoj stanici u Novom Sadu. Danas smo u Hramu Svetog Save, u miru i tišini zapalili sveće za sve nastradale. Pomolimo se svi danas za pokoj duše i da se takva tragedija više nikada ne ponovi. Iskreno saučešće porodicama poginulih. Zauvek ćemo se sećati i čuvati ih u našim srcima. Neka im je večna slava i neka im Bog podari rajska naselja- napisala je Mesarović na Instagramu.

 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TUGA U REDOVIMA SOCIJALISTA Dačić: Poslednji pozdrav mojoj dragoj drugarici

TUGA U REDOVIMA SOCIJALISTA Dačić: Poslednji pozdrav mojoj dragoj drugarici