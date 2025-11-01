NEKA IM BOG PODARI RAJSKA NASELJA Mesarović: Pomolimo se svi danas za pokoj duše i da se takva tragedija više nikada ne ponovi
POTPREDSEDNICA Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović oglasila se nakon pomena u Hramu Svetog Save koji je služen povodom tragedije u Novom Sadu gde je život izgubilo 16 ljudi nakon pada nadstrešnice.
-Sara, Valentina, Đorđe, Milica, Nemanja, Anđela, Miloš, Stefan, Sanja, Goranka, Vukašin, Mileva, Đuro, Vasko, Anja i Vukašin. Nevine duše i tragično prekinuti životi u strašnoj tragediji koja se pre godinu dana dogodila na Železničkoj stanici u Novom Sadu. Danas smo u Hramu Svetog Save, u miru i tišini zapalili sveće za sve nastradale. Pomolimo se svi danas za pokoj duše i da se takva tragedija više nikada ne ponovi. Iskreno saučešće porodicama poginulih. Zauvek ćemo se sećati i čuvati ih u našim srcima. Neka im je večna slava i neka im Bog podari rajska naselja- napisala je Mesarović na Instagramu.
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"TO NIJE GLUPOST, TO JE DNO!" Karleuša oštro o Cecinom potezu u Severnoj Makedoniji
PEVAČICA Jelena Karleuša oglasila se povodom postupka koleginice Svetlane Cece Ražnatović na koncertu u Severnoj Makedoniji.
01. 11. 2025. u 13:31
Komentari (0)