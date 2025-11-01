Politika

"OTIĆI ĆU U CRKVU I POMOLITI SE BOGU" Vučić o obeležavanju godišnjice pada nadstrešnice u Novom Sadu

В.Н.

01. 11. 2025. u 08:08

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče u obraćanju građanima da će sutra, na godišnjicu pada nadstrešnice u Novom Sadu, otići u crkvu i zapaliti sveću za svakog od 16 nastradalih u toj tragediji i pozvao sve ljude da to isto učine, kao i da iskažu poštovanje prema njima i jedni prema drugima, i da sutrašnji dan protekne mirno.

ОТИЋИ ЋУ У ЦРКВУ И ПОМОЛИТИ СЕ БОГУ Вучић о обележавању годишњице пада надстрешнице у Новом Саду

Foto: Printscreen

Predsednik je rekao da će 1. novembra, otići u crkvu da se pomoli Bogu, da zapali sveću za svakoga od stradalih.

- Pozivam i ljude da isto to učine, a znam da mnogi od vas to i hoće. Znam i razumem da u trenucima tuge neki ljudi utehu traže u okupljenjima, na ulicama, trgovima, drugim mestima. Svako to obeležava i svako tuguje onako kako misli da je najbolje. Sve dok se to radi na miran i zakonit način, uz poštovanje i obzir prema drugim ljudima, ja to u potpunosti podržavam", rekao je Vučić. Zamolio je sve da za žrtve i njihove porodice iskažemo poštovanje prema njima i jedni prema drugima.

"Znam da su mnogi i dalje veoma ljuti i osećaju nemoć, što još nisu određeni krivci za taj užasni događaj, a kamoli kažnjeni. Ne moram da naglašavam da je to izuzetno razočaravajuće, iako su takvi procesi komplikovani i traju dugo i u mnogo naprednijim zemljama. Mogu da razumem ljutnju, naročito porodica žrtava i oni koji su bili direktno povređeni i pogođeni tragedijom. Iskreno se nadam da će na ta pitanja uskoro biti dat odgovor na način koji porodicama i svima u Srbiji daje neku vrstu pravde", rekao je Vučić.

On je istakao da njemu nije važno samo da se otkrije šta se tačno dogodilo i zašto se dogodilo, već kako da sprečimo da se takve užasne stvari ponovo dogode ili bar da svedemo šansu za to na najmanju moguću meru.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU

UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU