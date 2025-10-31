Politika

MARIĆ ALARMIRA JAVNOST POSLE PROPASTI PLANA BLOKADERA BAČULOVA: Oni su rekli i sami da očekuju još jednu veliku nesreću

Novosti online

31. 10. 2025. u 21:53

NOVINAR Milomir Marić rekao je da je dobro što je plan blokadera Miše Bačulova osujećen.

МАРИЋ АЛАРМИРА ЈАВНОСТ ПОСЛЕ ПРОПАСТИ ПЛАНА БЛОКАДЕРА БАЧУЛОВА: Они су рекли и сами да очекују још једну велику несрећу

Foto: Hepi tv printskrin

- Mi smo uvek nasedali na ovakve priče i ovo je prvi put da se razotkriju na vreme. Oni su rekli i sami da očekuju još jednu veliku nesreću, jer samo nesreća može da spasi Srbiju po njima. Miša Bačulov je za blokadere junak, ali on je čovek bez mozga kojim je lako upravljati. Tužno je što je nesreća već godinama politički kapital u Srbiji. Videli smo strašne tragedije u svetu, pa nisu ovako politizovane - rekao je Marić.

Ivana Vučićević dodaje da je ovo kulminacija svega čemu smo svedoci poslednjih godinu dana.

- Ovo je kulminacija svega što smo videli prethodnih godinu dana. svaki korak je urađen kako bi se nanela šteta Srbiji. ovo je najbolji pokazatelj toga kako bi izgledala naša zemlja da je oni vode - rekla je Vučićević.

Foto: Printskrin

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU

UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU