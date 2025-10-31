Politika

ŠOKANTNA SAZNANJA: Blokaderi spremaju veliko zlo u Srbiji

В.Н.

31. 10. 2025. u 11:11

DANAS od 15.05 časova na Informer televiziji biće emitovana specijalna emisija o zlu koje blokaderi za naredne dane spremaju u Srbiji.

ШОКАНТНА САЗНАЊА: Блокадери спремају велико зло у Србији

Foto: Profimedia

U njoj će, kako najavljuju sa ove televizije, biti otkrivena šokantna saznanja o zločinačkom planu za izazivanje haosa i građanskog rata u Srbiji. 

Emisiju možete gledati na Informer televiziji od 15.05 časova.

