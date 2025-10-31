ŠOKANTNA SAZNANJA: Blokaderi spremaju veliko zlo u Srbiji
DANAS od 15.05 časova na Informer televiziji biće emitovana specijalna emisija o zlu koje blokaderi za naredne dane spremaju u Srbiji.
U njoj će, kako najavljuju sa ove televizije, biti otkrivena šokantna saznanja o zločinačkom planu za izazivanje haosa i građanskog rata u Srbiji.
Emisiju možete gledati na Informer televiziji od 15.05 časova.
BONUS VIDEO:
2.000 Kraljevčana dočekalo Srbe s KiM koji pešače ka Novom Sadu
Preporučujemo
BUKTI RAT MEĐU BLOKADERIMA Ana Brnabić o sukobu koji se rasplamsava: Svi protiv svih
30. 10. 2025. u 16:09
UKRAJINSKI VOJNICI U KLANICI POKROVSKA: "U gradu je pravi pakao, Rusi doveli sve snage koje mogu"
RUSKA pešadija prodrla je u gradske granice jednog od glavnih strateških ciljeva predsednika Rusije Vladimira Putina, preteći da ga opkoli. Ukrajinske specijalne snage uključile su se u borbe u urbanom području.
29. 10. 2025. u 17:43
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Udala se za 25 leta starijeg čobanina, doživela šok kad je umro
Marsel Amfu je čitav svoj život živeo jednostavno. Njegova kuća nije imala ni struje ni vode. To mu je omogućilo da uštedi ogromne sume novca.
28. 10. 2025. u 21:37
Komentari (0)