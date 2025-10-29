Politika

MINISTAR GAJIĆ OBILAZI POVREĐENE: Strašna tragedija, Ministarstvo sporta na raspolaganju porodicama

В.Н.

29. 10. 2025. u 10:29

MINISTAR sporta Zoran Gajić uputio je izraze najdubljeg saučešća porodici preminulog mladog sportiste i poručio da je duboko potresen tragičnom saobraćajnom nesrećom koja se jutros dogodila na auto-putu Beograd - Novi Sad, u kojoj je život izgubio šesnaestogodišnji džudista Partizana, dok je više dece povređeno.

Foto M. Vukadinović

Ministar se odmah po saznanju uputio u Urgentni centar u Beogradu kako bi dočekao dete koje se dovozi na operaciju, a zatim se uputio ka Kliničkom centru Vojvodine i Dečjoj bolnici u Novom Sadu kako bi pružio podršku svim povređenim članovima džudo kluba „Partizan“ i uverio se da dobijaju svu neophodnu medicinsku negu.

„Ovo je strašna tragedija koja nas je sve duboko potresla. U ovim teškim trenucima, Ministarstvo sporta stavlja se na raspolaganje porodicama stradalog i povređenih sportista, kao i džudo klubu Partizan, kako bismo pružili svu moguću pomoć i podršku“, poručio je ministar Gajić.


 

