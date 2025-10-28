VUČIĆ SAOPŠTIO SJAJNU VEST: Dogovorili smo se večeras da još 200 miliona evra ide za stanove za mlade
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Uzbekistana gde se osvrnuo na povoljne uslove stanova za mlade.
- Imam jednu dobru vest, ne bih se ni setio, mi smo završili kompletnu garantu šemu od 40 miliona za stanove od 25 do 30 godina za ljude. 3.755 ugovora, imamo još 300 stotine ovih dana i još 500 koji će biti potpisani. Time smo završili, prosečno je uzeto negde oko 80 hiljada evra je iznos kredita, najviše je u Beogradu , a Centralna Srbija je 59 posto. Beograd je 15 posto, Novi Sad 7 posto, 3 posto su Niš, Subotica i još jedan grad. I ostalo su druga mesta, ali dobra vest je da smo večeras se dogovorili, da odmah produžimo za 200 miliona evra. Tako da mladi ljudi javljajte se, nikada nećete imati povoljniju priliku po ovako povoljnim uslovima.
- Ne postoji nijedna država na svetu kjoja može da vam da čisitju i bolju priliku od ove. - istakao je Vučić.
Preporučujemo
VUČIĆ IZ UZBEKISTANA: Potpisali smo veliki broj bilateralnih sporazuma (FOTO)
28. 10. 2025. u 16:10
SVE JE ZAVRŠENO, RAKETA "OREŠNIK" STIŽE U OVU ZEMLjU: "Nikome ne pretimo, ovo je odgovor na eskalaciju u regionu"
RUSKI raketni sistem "Orešnik" biće stavljen u borbenu gotovost u Belorusiji u decembru ove godine, saopštila je portparolka predsednika Belorusije Aleksandra Lukašenka, Natalija Ejsmont.
28. 10. 2025. u 19:57
VUČIĆ O PORUCI IZ AMERIKE I NIS-U: E baš vam hvala, dragi partneri, poruku smo razumeli odavno
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić govorio je o pritiscima Sjedinjenih Američkih Država na Srbiju da se u potpunosti eliminiše rusko većinsko vlasništvo u Naftnoj industriji Srbije (NIS).
28. 10. 2025. u 18:18
"CECIN SINE, ĆUTI I UDARAJ, ZA BOLjE I NISI!" Voditeljka odbrusila Veljku - "Ozbiljan kompleks!"
NAKON što je bokser Veljko Ražnatović pokušao da ismeje performans voditeljke Jovane Jeremić, koji je upriličila tokom proslave njenog rođendana, ona mu je brzo javno uzvratila, u svom stilu.
26. 10. 2025. u 10:48
Komentari (0)