VUČIĆ SAOPŠTIO SJAJNU VEST: Dogovorili smo se večeras da još 200 miliona evra ide za stanove za mlade

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Uzbekistana gde se osvrnuo na povoljne uslove stanova za mlade.

Foto: Printskrin

- Imam jednu dobru vest, ne bih se ni setio, mi smo završili kompletnu garantu šemu od 40 miliona za stanove od 25 do 30 godina za ljude. 3.755 ugovora, imamo još 300 stotine ovih dana i još 500 koji će biti potpisani. Time smo završili, prosečno je uzeto negde oko 80 hiljada evra je iznos kredita, najviše je u Beogradu , a Centralna Srbija je 59 posto. Beograd je 15 posto, Novi Sad 7 posto, 3 posto su Niš, Subotica i još jedan grad. I ostalo su druga mesta, ali dobra vest je da smo večeras se dogovorili, da odmah produžimo za 200 miliona evra. Tako da mladi ljudi javljajte se, nikada nećete imati povoljniju priliku po ovako povoljnim uslovima.

- Ne postoji nijedna država na svetu kjoja može da vam da čisitju i bolju priliku od ove. - istakao je Vučić.