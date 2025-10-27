BUKTI RAT BLOKADERA, PLENUMAŠI SA FON-A UDARILI NA SAVU MANOJLOVIĆA: Zašto želiš da se okoristiš i profitiraš na smrti? (FOTO)
U toku je novi rat među blokaderima.
Plenumaši sa FON-a udarili su na Sava Manojlovića. "Zašto želiš da se okoristiš i profitiraš na smrti?!??" - upitali su ga.
Uz fotografiju na kojima se vidi letak koji je poziv na protest 1. novembra na kom se vidi žig "Kreni promeni" Manojloviću i njegovoj ekipi plenumaši su napisali:
- Zašto, ekipo iz Kreni-Promeni, pokušavate da svojatate komemorativni skup?
Zašto snimke naših i zborskih akcija postavljate i indirektno predstavljate kao svoje akcije?
Ako zaista nesebično podržavate, zašto stavljate svoj logo na pozivnicu?
