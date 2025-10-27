Politika

BUKTI RAT BLOKADERA, PLENUMAŠI SA FON-A UDARILI NA SAVU MANOJLOVIĆA: Zašto želiš da se okoristiš i profitiraš na smrti? (FOTO)

В.Н.

27. 10. 2025. u 17:10

U toku je novi rat među blokaderima.

Foto: Printskrin

Plenumaši sa FON-a udarili su na Sava Manojlovića. "Zašto želiš da se okoristiš i profitiraš na smrti?!??" - upitali su ga. 

Uz fotografiju na kojima se vidi letak koji je poziv na protest 1. novembra na kom se vidi žig "Kreni promeni" Manojloviću i njegovoj ekipi plenumaši su napisali: 

- Zašto, ekipo iz Kreni-Promeni, pokušavate da svojatate komemorativni skup?

Zašto snimke naših i zborskih akcija postavljate i indirektno predstavljate kao svoje akcije?

Ako zaista nesebično podržavate, zašto stavljate svoj logo na pozivnicu?

Tenis
Fudbal
