POLITIČKI CIRKUS U REŽIJI PLENUMAŠA BLOKADERA U NIŠU: Pozivali brucoše na plenume, a rukovodstvo fakulteta ćutalo (FOTO)
SVEČANA dodela indeksa brucošima na Filozofskom fakultetu u Nišu, umesto da bude praznik početka akademskog života, pretvorena je u još jedan politički cirkus.
Dok su deca primala indekse, na izlazu iz učionica su ih čekali politički lešinari koji su im delili letke i pozivali ih na takozvani „Plenum“ i druženje sa „plenumašima blokaderima“.
Da skandal bude veći, sve se to dešavalo pred očima rukovodstva fakulteta koje nije reagovalo. Ćutanje rukovodstva postaje zaštitni znak ove ustanove koja je pretvorena u opštinski odbor političke stranke, a ne u hram znanja i nauke.
A, kako i očekivati reakciju uprave kada su pojedini njeni prodekani poput prof. dr Ivana Jovanovića i prof. dr Dragane Jovanović i sami učesnici blokaderskih skupova. Zajedno sa Natalijom Jovanović suprugom Baneta Banane učestvovali su u protestima protiv vlasti.
Mesecima su šetali ulicama, protivzakonito blokirali saobraćaj i stajali rame uz rame sa istim tim aktivistima koji danas dele letke po fakultetskim hodnicima. Upravo su oni i njima slični svojim postupcima čitav akademski prostor svesno pretvorili u političku scenu, a plenumašima i blokaderima omogućili da mesecima zloupotrebljavaju ime studenata kako bi promovisali svoju nasilničku levoliberalnu ideologiju.
Ono što je još opasnije jeste institucionalno odobravanje takvog ponašanja. Filozofski fakultet u Nišu danas je primer kako se visokoškolska ustanova može srozati i pretvoriti u instrument političke manipulacije. Kada se fakultetski hodnici pretvaraju u propagandne punktove, a brucošima umesto naučnih knjiga dele politički leci, to više nije obrazovanje već zloupotreba službenog položaja i izdaja akademske misije.
