Politika

POLITIČKI CIRKUS U REŽIJI PLENUMAŠA BLOKADERA U NIŠU: Pozivali brucoše na plenume, a rukovodstvo fakulteta ćutalo (FOTO)

В.Н.

26. 10. 2025. u 11:01

SVEČANA dodela indeksa brucošima na Filozofskom fakultetu u Nišu, umesto da bude praznik početka akademskog života, pretvorena je u još jedan politički cirkus.

ПОЛИТИЧКИ ЦИРКУС У РЕЖИЈИ ПЛЕНУМАША БЛОКАДЕРА У НИШУ: Позивали бруцоше на пленуме, а руководство факултета ћутало (ФОТО)

Foto: Screenshot YT Belle amie Official/Društvene mreže

Dok su deca primala indekse, na izlazu iz učionica su ih čekali politički lešinari koji su im delili letke i pozivali ih na takozvani „Plenum“ i druženje sa „plenumašima blokaderima“.

Da skandal bude veći, sve se to dešavalo pred očima rukovodstva fakulteta koje nije reagovalo. Ćutanje rukovodstva postaje zaštitni znak ove ustanove koja je pretvorena u opštinski odbor političke stranke, a ne u hram znanja i nauke.

A, kako i očekivati reakciju uprave kada su pojedini njeni prodekani poput prof. dr Ivana Jovanovića i prof. dr Dragane Jovanović i sami učesnici blokaderskih skupova. Zajedno sa Natalijom Jovanović suprugom Baneta Banane učestvovali su u protestima protiv vlasti.

Foto: Screenshot društvene mreže

Mesecima su šetali ulicama, protivzakonito blokirali saobraćaj i stajali rame uz rame sa istim tim aktivistima koji danas dele letke po fakultetskim hodnicima. Upravo su oni i njima slični svojim postupcima čitav akademski prostor svesno pretvorili u političku scenu, a plenumašima i blokaderima omogućili da mesecima zloupotrebljavaju ime studenata kako bi promovisali svoju nasilničku levoliberalnu ideologiju.

Ono što je još opasnije jeste institucionalno odobravanje takvog ponašanja. Filozofski fakultet u Nišu danas je primer kako se visokoškolska ustanova može srozati i pretvoriti u instrument političke manipulacije. Kada se fakultetski hodnici pretvaraju u propagandne punktove, a brucošima umesto naučnih knjiga dele politički leci, to više nije obrazovanje već zloupotreba službenog položaja i izdaja akademske misije.

(Dnevnik)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

TRAMP ĐUSKAO U MALEZIJI: Leteo 23 sata, pa odmah zanjihao bokovima na aerodromu - snimak je svetski HIT (VIDEO)
Svet

0 0

TRAMP ĐUSKAO U MALEZIJI: Leteo 23 sata, pa odmah zanjihao bokovima na aerodromu - snimak je svetski HIT (VIDEO)

AMERIČKI predsednik Donald Tramp zaplesao je sa plesačima domorodačkih naroda po dolasku u Kuala Lumpur, glavni grad Malezije, čime je započeo prvu etapu svoje azijske turneje. Uprkos 23-satnom letu iz Vašingtona, 79-godišnji Tramp delovao je sveže dok je u nedelju ujutru po lokalnom vremenu njihao bokovima i stiskao šake u ritmu bubnjeva pokraj crvenog tepiha na aerodromskoj pisti.

26. 10. 2025. u 12:32

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

KAKO JE INTERESNI KRIMINALNI KLAN PREUZEO VISOKI SAVET SUDSTVA?
Politika

0 2

KAKO JE INTERESNI KRIMINALNI KLAN PREUZEO VISOKI SAVET SUDSTVA?

KAO predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu želim da upoznam javnost da odlazeći Visoki savet sudstva koji faktički kontroliše Jasmina Vasović, predsednica Vrhovnog suda Srbije, ubrzano vrši izbor sudija kako bi obezbedili da Vasovićka i njena tzv. “čačanska pravosudna organizovana kriminalna grupa” utvrde svoj uticaj u pravosuđu, naveo je dr Uglješa Mrdić, predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS.

26. 10. 2025. u 13:00

Politika
Tenis
Fudbal
VLAHOVIĆ OKONČAVA JUVEOVU KRIZU: Današnji rival stare dame je redovna mušterija srpskog centarfora

VLAHOVIĆ OKONČAVA JUVEOVU KRIZU: Današnji rival "stare dame" je redovna mušterija srpskog centarfora