CIK U PRIŠTINI: Drugi krug lokalnih izbora 9. novembra, glasanje u 18 opština

В.Н.

25. 10. 2025. u 13:50

CENTRALNA izborna komisija (CIK) u Prištini saopštila je da će drugi krug lokalnih izbora biti održan 9. novembra u 18 opština, a da je broj građana sa pravom glasa u drugom krugu izbora u ovih 18 opština 1.346.397.

ЦИК У ПРИШТИНИ: Други круг локалних избора 9. новембра, гласање у 18 општина

Foto: Novosti

Drugi krug lokalnih izbora biće održan u Đakovici, Gnjilanu, Dragašu, Kačaniku, Klini, Kosovu Polju, Južnoj Mitrovici, Obiliću, Orahovcu, Peći, Prištini, Prizrenu, Suvoj Reci, Vitini, Vučitrnu, Juniku, Mamuši i Klokotu.

U poređenju sa prvim krugom lokalnih izbora 12. oktobra, broj birača je veći za 543, pošto su u birački spisak upisane osobe koje su stekle pravo glasa od 13. oktobra do 9. novembra, dok su osobe koje su preminule ili se odrekle državljanstva uklonjene iz biračkog spiska, prenosi Ekonomija onlajn.

Drugi krug izbora biće organizovan u 525 biračkih centara sa ukupno 1.648 biračkih mesta.

Ranije je saopšteno da će kampanja za drugi krug početi 3. novembra i završiti se na dan održavanja drugog kruga izbora, 9. novembra u 06:59 sati.

Glasanje putem pošte počeće 27. oktobra i završiće se 8. novembra.

Prvi krug lokalnih izbora održan je 12. oktobra. Najjača srpska stranka na Kosovu i Metohiji, Srpska lista je u prvom krugu na izborima za gradonačelnike ubedljivo pobedila u 9 od 10 srpskih opština, a u Klokotu će ići u drugi krug.

Kada je reč o izborima za odbornike, Srpska lista je pobedila u svih 10 opština sa srpskom većinom.

U prvom krugu lokalnih izbora gradonačelnike nisu dobili ni veći gradovi, uključujući Prištinu, Prizren i južni deo Kosovske Mitrovice.


 

