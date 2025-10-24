SUĐENJE SRBIMA SA KIM: Odložen pretres, odbrana prevedenu izavu svedoka dobila pet minuta pre ročišta

Pred tzv. Osnovnim sudom u Prištini danas je odloženo ročište u slučaju Zorana Kostića i Dragana Milovića optužene za navodne ratne zločine 1999. godine u okolini Vučitrna na Kosovu i Metohoji.

foto d.z.

Ročište je odloženo na zahtev odbrane koja je, prema rečima advokata Predraga Miljkovića, dobila prevedenu izjavu svedoka tužilaštva pet minuta pre početka ročišta.

- Na prošlom pretresu 6. oktobra odbrana je insistirala da dobije prevod ove izjave, koja je inače uzeta prošle godine i tužilaštvo je obećalo da će to prevesti i istog dana mi dostaviti. Međutim, danas mi je na suđenju pet minuta pre početka pretresa dostavljena izjava. Iz principa nismo želeli da nastavimo sa ispitivanjem, jer se ovakav manir tužilaštva uočava u više predmeta i u buduće, dok nam ne budu prevedene sve izjave i materijalni dokazi nećemo se upuštati u pretrese - istakao je revoltirano advokat Miljković i dodao da je naredno ročište zakazano za 24 novembar...

Osim toga, kako je pojasnio, izjava svedoka koji je trebao da svedoči danas, uzeta je petnaest dana posle podizanja optužnice što, prema njegovim rečima, predstavlja ozbiljnu povreda sudskog procesa.