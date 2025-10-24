Politika

VUČIĆ DANAS NA OTVARANJU FABRIKE MUEHLBAUER: Predsednik u 12 časova na ceremoniji u Staroj Pazovi

В.Н.

24. 10. 2025. u 07:14

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas svečanoj ceremoniji otvaranja nove fabrike kompanije Muehlbauer u Staroj Pazovi, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

ВУЧИЋ ДАНАС НА ОТВАРАЊУ ФАБРИКЕ МУЕХЛБАУЕР: Председник у 12 часова на церемонији у Старој Пазови

Foto: Tanjug

Ceremonija će početi u 12. časova. Izgradnj fabrike počela je početkom 2024. godine, a vrednost investicionog projekta iznosila je 29,5 miliona evra.

Kompanija je osnovana 1981. godine, kao kompanija specijalizovana za proizvodnju preciznih delova za avio industriju, a danas je svetski poznat proizvođač inovativnih end-to-end ID rešenja koja se fokusiraju na proizvodnju, personalizaciju i izdavanje bezbednih ličnih karata i e-pasoša prema ICAO standardima i etablirala se kao kompetentan partner posvećen implementaciji bezbednosnih sistema.

Širom sveta kompanija zapošljava 3.870 stručnjaka, a u 2022. godini ostvarila je prihod od prodaje u iznosu od 324,5 miliona evra. Kompanija Muehlbauer Group je prisutna u Srbiji od 2008. godine, a Tehnološki park u Staroj Pazovi je prvi centar takve vrste u Evropi, osim Nemačke.

Tenis
Fudbal
