ONI HOĆE DA NAPRAVE POTPUNO DRUGU KARTU SVETA Vučić: Mislim da su ostala samo dva sporna pitanja

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gostujući na RTS govorio je i o dvojici svetskih lidera i njihovom samitu, Trampu i Putinu.

AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Nema sumnje da ta dvojica lidera ne gaje veliku ljubav prema EU, i da će EU sve da učiniti da spreči da se to desi. Oni hoće da naprave potpuno drugu kartu sveta, mislim da su ostala samo 2 sporna, krupna pitanja. To što Putin traži da svi gradovi uđu u granice Rusije, a Amerikanci i Ukrajinci bi hteli prekid rata na ovim postojećim linijama fronta. Tako čujem iz zapadnih izvora. Druga stvar je da Putin želi status, okončanje rata, a Ukrajinci kupovinu vremena, baš kao nekada Hrvati u Krajini. Negde je i jednima i drugima mir važan. Nadam se da to može da dovede do mira, ali će da prave svoje priče oko Arktika i oko podele retkih metala, sirovina, nafte, gasa.

Na pitanje predsedniku Srbije o dozvoli preleta Trampa i Putina i da li je dobio takav zahtev, Vučić kaže:

- Nismo dobili nikakve planove, to su nagađanja. Mi bismo dopustili prelet Trampu. Da posetim vođa blokadera me je napao u Strazburu, Tanasije Marinković, otišao tamo i rekao, pa kaže zamislite Vučić bi pustio da Putina da pređe do Budimpešte. E samo zamislite građani da takvi ljudi vode državu. A takvi ljudi su im na blokaderskim listama, uništili bi zemlju, kamen na kamenu ne bi ostao.