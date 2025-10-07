SKUPŠTINA SRBIJE: Sutra nastavak prve sednice redovnog jesenjeg zasedanja

POSLANICI Skupštine Srbije počeće danas prvu sednicu redovnog jesenjeg zasedanja za čiji je dnevni red predloženo 47 tačaka, a kao prva tačka predviđeno je razmatranje Predloga zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima.

Foto: N. Skenderija

Kraj sednice za danas

Sutra je nastavak prve sednice redovnog jesenjeg zasedanja.

Brnabić "poklopila" Lazovića

Predsednica parlamenta Ana Brnabić pitala je poslanika ZLF Radomira Lazovića da li se u pismu nemačkom kancelaru obratio sa "Mein lieber Friedrich", "Dear Chancellor Merz" ili je na srpskom pisao.

- Ako su reči oca jedne od žrtava morale da se čuju, pa izgovorene iz mojih usta zato što niko drugi u Tužilaštvu nije želeo da ih čuje, onda sam ja ponosna što su se makar tako čule, a vi ne tražite pravdu. Je l' ja nisam u pravu? Je l' pokojni Đuro Raca nije bio u pravu? Pa, dokažite, ljudi, da nisu u pravu! Jedino što tražimo je da se istraži - kazala je Ana Brnabić.

Pita kako je moguće da predsednik Skupštine infrastrukture Železnica Srbije Nebojša Božović sedi sa specijalnim tužiocem za organizovani kriminal Mladenom Nenadićem, "slika se, selfira, ruča i pije" i može da se čuje i na slobodi je, a taj isti Nenadić nema vremena da se bar iz pijeta vidi sa pokojnim Đurom Racom koji je izgubio ćerku i ima pravo da se njegove reči čuju.

Jovanov: Ko hrani krokodila, doći će jednog dana da ga pojede

Poslanik Milenko Jovanov zatražio je reč da odgovori Pavlu Grboviću posle navoda "kako se mi grčevito držimo za pozicije i po svaku cenu gledamo da ih sačuvamo".

- Znači, 4. jula, studenti u blokadi, oni koje je organizovao onaj njihov Roleks pa dobio stipendiju pa posle pobegao u Nemačku, kažu stanite uz studente... Ovaj konkretno podržao to i rekao mi se priključujemo, bojkotovaćemo rad Skupštine, nećemo da dolazimo na sednice... I evo ga ovde, znate zašto? Zato što se drži za tu skupštinsku fotelju ko pijan za plot, ni pod razno da je pusti... Zato što zna da će ono što je pre neki dan rekao Benjamin Netanjahu njima da se desi... Ko hrani krokodila, doći će jednog dana da ga pojede! E to im dolazi sada, isti oni koji su ih hranili sada će da dođu da ih izbace iz ove Skupštine! I zato je danas ovde da pokuša nekako da pretekne pošto ga neće na svoju listu a svoju ne može da napravi da pređe 3 posto. Za fotelju se držite vi, al ode fotelja, tu će uskoro Boža Ratkapna da dođe da sedi a vi ćete da nas gledate s televizije - rekao je Jovanov.

Sednica nastavljena posle pauze

Sednica Skupštine nastavljena je posle jednočasovne pauze, a poslanici govore na temu predloženih zakona.

Savez vojvođanskih Mađara izjasnio se da će u danu za glasanje podržati predloge zakona.

Poslanici nastavili rad

Poslanici su nakon jednosatne pauze nastavili sa radom.

Pauza sat vremena

Predsednica Ana Brnabić odredila je pauzu od sat vremena.

Veselinović: Studenti nemaju našu blanko podršku

Željko Veselinović (Sloga) kazao je da studenti nemaju njihovu blanko podršku. Više o tome OVDE

Šest poslanika glasalo za stavljanje na dnevni red razolucije o genocidu u Srebrenici

Šest narodnih poslanika predložilo je danas po hitnom postuvku stavljanje na dnevni red Skupštine Srbije predlog rezolucije o genocidu u Srebrenici koji je podnet 3. jula ove godine. Više o tome OVDE

Mali: Na računu 439 milijardi dinara

Ministar finansija Siniša Mali kazao je da su zakoni koji su na dnevnom redu jako važni, jer su usmereni ka građanima Srbije.

- Da pokažemo brigu prema onima kojima je naša briga najpotrebnija. Ono što bih iskoristio priliku je da nekoliko podataka iznesem, s obzirom na to da je iza nas nekoliko teških meseci, ali uprkos tome Srbija je zadržala makroekonomsku stabilnost. Mi u ovom trenutku imamo udeo javnog duga u BDP-a ispod 44 posto, i dalje imamo pozitivan rast našeg BDP. Od 1. oktobra krenuli smo za povećanjem plata u prosveti za pet odsto, za naše prosvetare od 1. januara plate su povećane za 11 odsto, pa vanredno je bilo 1. marta 5. odsto, pa evo sada dodatnih pet odsto. To je 22,4 odsto kumulativno povećanje zarada samo u ovoj godini za prosvetare. Sada imate situaciju da nastavni kadar ima platu preko 106.000 dinara. S druge strane, imali smo povećanje u zdravstvu od 1. oktobra za pet odsto. Nastavljamo sa povećanjem plata u javnom sektoru za one za koje mislimo da su zaslužili veće plate - rekao je Siniša Mali.

Foto: Printskrin

Ministar je izneo podatak da se ide na to da osnovna plata medicinske sestre ne bude ispod 90.000 dinara.

- U odnosu na 2012. godinu, kada je bila oko 33.000 dinara, to je tri puta razlika. Podsetiću na vanredno povećanje minimalne zarade od 1. januara od 9,4 odsto, minimalna zarada od januara meseca je 500 evra. Već smo dogovorili i redovno povećanje od 1. januara naredne godine na 551 evro. Imamo rekordno nisku nezaposlenost 8,5 odsto, rekordno visoku zaposlenost, rekordne devizne rezerve i rezerve zlata. Na računu budžeta imamo 439 milijardi dinara. Potpuno smo likvidni i stabilni. Za najstarije sugrađane idemo sa redovnim povećanjem penzija 12,2 odsto od 1. decembra - naveo je Mali.

Ministar je naglasio da nije zaustavljen nijedan projekat.

Mali je kazao da su 122 zemlje potvrdile učešće na specijalizovanoj Eskpo izložbi u Beogradu 2027. godine.

Sofronijević: Zakon će formalizovati postojeće vlasništvo

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je, predstavljajući Predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima da je njegova suština u tome da se formalizuje postojeće vlasništvo na objektima, a sve prijave moći će da se podnesu elektronskim putem.

- Ovim zakonom država po prvi put sistemski i sveobuhvatno uređuje evidentiranje i upis prava svojine na objektima i zemljištu ispod objekta ako investitori nisu gradili na svom zemljištu, bez obzira na to kada su ti objekti izgrađeni, ali i uz strogo poštovanje javnog interesa i ustavnog načela jednakosti svih pred zakonom - rekla je Sofronijević.

Prema njenim rečima, zakon se zasniva na ustavnom pravu na mirno uživanje svojine, kao i na obavezi države da obezbedi pravnu sigurnost i jedinstvenu evidenciju nepokretnosti, ali i da zaštiti javni interes.

- Istovremeno, predlog ovog zakona je u potpunosti usklađen sa međunarodnim dokumentima, pre svega sa dokumentima Ujedinjenih nacija i UN Habitat programa koji upravo promovišu koncept formalizacije faktičkog korišćenja u pravno priznatu svojinu - rekla je ona.

Ministarka je podsetila da decenijama u Srbiji postoje stotine hiljada objekata koji nisu upisani, iako u njima ljudi žive, stvaraju i plaćaju obaveze državi.

- To je naravno izazvalo nesigurnost, nemogućnost raspolaganja imovinom, sporove, i nesrazmernu nejednakost između onih koji su mogli da završe legalizaciju i onih koji to nisu mogli. Sada tu mogućnost pod jednakim uslovima imaju svi - rekla je Sofronijević.

Dodala je da nadležna građevinska inspekcija, sada ima obavezu da svaki objekat koji nije bezbedan zatvori i uskrati njegovu upotrebu.

Sofronijević je navela da načelo jeste da se svi objekti izgrađeni na teritoriji Republike Srbije prvo moraju evidentirati i njihovi vlasnici, naravno, a zatim ih staviti u format sistemskih propisa koji omogućavaju njihovu kontrolu i da kao i u svakoj drugoj materiji, vlasnik stvari odgovara za tu stvar.

Prema njenim rečima, evidentirano je na teritoriji Republike Srbije, oko 4,8 miliona objekata za koje ne postoji pouzdan dokaz o vlasniku.

Prema poslednjem popisu koji je bio po donošenju sada važećeg zakona o legalizaciji objekata, 2016. godine, popisano je ukupno oko 1.600.000 objekata, od kojih je 972.000 bilo stambenih objekata.

- Ključna novina ovog zakona jeste da se po prvi put uvodi digitalizovani elektronski postupak. Naime, sve prijave se podnose elektronskim putem jedinstvenog obrasca, ali i razmena podataka i sve isprave koje se ishoduju u ovom postupku su u elektronskom formatu, što znači da se čitav postupak odvija brzo, transparentno i bez posrednika ukazala je ministarka.

Kaže i da zakon donosi i ima jedan veoma važan aspekt, a to je socijalni aspekt i da se pravi razlika između građana koji su iz nužde, iz potrebe rešavali svoje pravo na dom, od onih koji su svesno zloupotrebili pravo da bi sticali profite.

Utvrđivanje dnevnog reda sednice

Nakon poslaničkih pitanja, počelo je utvrđivanje dnevnog reda sednice. Na dnevnom redu je 47 tačaka, među kojima su predlozi zakona kojima će se regulisati pitanje legalizacije, kao i izvršenja.

Bakarec o Bačulovu

Poslanik Nebojša Bakarec (SNS) uputio je pitanje hoće li Tužilaštvo u Novom Sadu ispitati šokantan snimak na kojem se vidi "vođa opozicije Miša Bačulov kako samo tri sata pre strašne tragedije unezvereno prolazi ispod nadstrešnice i gleda u telefon s obzirom da je šansa da se baš tu nađe tog dana jedan prema milion".

- Bačulov tamo nije bio slučajno i pitam da li je namerno prolazio čitavom dužinom nadstrešnice od 30 metara i da li je koristio neku posebnu i neobičnu aplikaciju koja se koristi za daljinsko aktiviranje tajmera određenih naprava i zašto su pojedine strukture u Tužilaštvu i policiji 11 meseci krile snimke Bačulova i činjenicu da je bio tamo, zašto Tužilaštvo nije reagovalo i ispitalo ga... Šta je Bačulov radio kod nadstrešnice tri sata pre pada... Ovo je važno, nije prvi put da je povezan s izazivanjem neke nesreće, samo 5 dana posle pada nadstrešnice izvršio je krivično delo izazivanje opšte opasnosti kada je ispraznio cisternu s fekalijama zbog čega je i uhapšen, a uhapšen je i zbog napada na policiju - rekao je Bakarec.

Brnabić skrenula pažnju Biljani Đorđević na povredu poslovnika

Predsednica Ana Brnabić skrenula je pažnju poslanici Biljana Đorđević da je povredila poslovnik.

- Želim da ukažem da većina ovoga što ste uradili je povreda člana 287. Nije ovaj deo namenen za retorička pitanja, već konkretna pitanja. Povredili ste poslovnik, istolerisala sam zato što smo počeli jesenje zasedanje, ali bih vas molila da ubuduće poštujete poslovnik - rekla je Brnabić.

Poslanička pitanja

Sednica je počela postavljanjem poslaničkih pitanja, a poslanik PUPS-a Stefan Krkobabić pitao je Vladu Srbije kada će biti uvedena socijalna garantovana penzija za sve građane Srbije.

On je ocenio da u Srbiji ima oko 200.000 ljudi koji bi bili korisnici takvih penzija.

Konstatovao da je nesporna višegodišnja briga za najstarije sugrađane, ali da treba da se uvede socijalna garantovana penzija kao što to rade zemlje EU, ali i zemlje u okruženju poput Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Poslanik SDA Ahmedin Škrijer postavio je pitanje ministru bez portfelja Usami Zukorliću o elektromreži u opštinama u raškoj oblasti koja je, kako je rekao, preopterećena i loše održavana, tako da Novi Pazar, a posebno opština Tutin imaju stalne probleme u snabdevanju strujom.

Foto: N. Skenderija

Prisustvuje 175 poslanika

Predsednica parlamenta Ana Brnabić konstatovala je da sednici prisusutvuje 175 poslanika.

- Postoje uslovi za rad - kazala je Brnabić.

Himna i svečani špalir Garde

Sednica je počela intoniranjem himne "Bože pravde", a poslanike je na ulasku u Dom narodne skupštine pozdravio svečani špalir Garde Vojske Srbije, kako je predviđeno na početku svakog redovnog zasedanja.

Foto: N. Skenderija

Na dnevnom redu 47 tačaka

Na dnevnom redu biće i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Na sednici će, takođe, biti razmatrane i izmene Zakona o planiranju i izgradnji, kao i Zakona o državnom premeru i katastru.

Poslanici pored ostalog treba da razmatraju i izmene Zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027.

Takođe, na dnevnom redu je i Predlog zakona o informacionoj bezbednosti i izmene Zakona o sudskim taksama, kao i Predlog zakona o semenu i sadnom materijalu poljoprivrednog i ukrasnog bilja.

Najavljujući početak redovnog jesenjeg zasedanja parlamenta, Brnabić je rekla da su na dnevnom redu predlozi zakona koji su veoma važni za građane i ekonomiju Srbije i istakla da se nada širokoj podršci poslanika, pre svega, zakonima o legalizaciji i o izvršiteljima.

Brnabićeva je kazala da je predloženi zakon o legalizaciji, odnosno, o upisu prava svojine najvažniji zakon na raspravi ukazujući da je reč o višedecenijskom problemu koji do sada niko nije rešio.

- Mislim da smo sada našli dobar način i da svi zajedno treba da radimo na tome. Neće to biti lako, to je prilično težak i izazovan posao, ali znamo kako - rekla je Brnabićeva za RTS.

Dodala je da je izmenama i dopunama zakona o izvršenju, predloženim na inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, predviđeno da predmet izvršenja ne može biti jedina nepokretnost u isključivoj svojini izvršnog dužnika, ako se radi o nepokretnosti površine do 60 kvadrata.

Ona je pozvala sve poslanike da učestvuju u skupštinskoj raspravi ističući da je to mesto za debatu.

Na dnevnom redu je predviđeno i razmatranje više međunarodnih ugovora i sporazuma, među kojima i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Projekat unapređenja kvaliteta vazduha u Srbiji) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj.

Poslanici će razmatrati i potvrđivanje Sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Turske o saradnji u oblasti inovacija u naprednim tehnologijama, kao i Sporazuma o usvajanju harmonizovanih tehničkih pravilnika UN za vozila sa točkovima, opremu i delove.

Tu je i potvrđivanje Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje projekta modernizacije poreske administracije) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš - Dimitrovgrad B između Srbije i Evropske investicione banke.

Predviđeno je i potvrđivanje Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije za Zajam za politike (PBL) "Reforma sektora energetike i životne sredine u Republici Srbiji II", kao i posebni sporazum o finamsiranju Programske operacije za razvojnu politiku zelenog rasta u Srbiji između Republike Srbije i Francuske agencije za razvoj.

Među tačkama je i potvrđivanje Ugovora o garanciji plaćanja između Republike Srbije i Francuske agencije za razvoj, kao i Ugovora između Srbije i Međunarodnog biroa za izložbe o privilegijama i pogodnostima neophodnim za učešće na međunarodnoj priznatoj izložbi Ekspo 2027 Beograd Srbija.

Na dnevnom redu su i predlozi zakona o potvrđivanju Međunarodnog sporazuma o razmeni podataka u svrhu provere izjava o imovini, zakona o potvrđivanju Ugovora između Srbije i Narodne Republike Kine o sudskoj pomoći u građanskim i privrednim stvarima, kao i potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Mađarske o pravnoj pomoći u građanskim stvarima.

Takođe na dnavnom redu biće i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Turske o saradnji u oblasti obrazovanja, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Srbije, s jedne strane, i Evropske unije, s druge strane, o učešću Srbije u Programu jedinstvenog tržišta EU.

Vlada je podnela i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma kojim se uspostavlja Međunarodna organizacija za vinovu lozu i vino, sačinjen u Parizu 3. aprila 2001. godine i Protokola o izmenama i dopunama Sporazuma od 3. aprila 2001. godine kojim se uspostavlja Međunarodna organizacija za vinovu lozu i vino o premeštanju sedišta Organizacije, usvojen u Parizu 21. maja 2022. godine.

Predložen je i zakon o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Bugarske, Vlade Hrvatske, Vlade Mađarske, Vlade Severne Makedonije, Vlade Crne Gore, Vlade Srbije, Vlade Slovačke Republike i Vlade Slovenije o saradnji i koordinaciji u traganju i spasavanju u vazduhoplovstvu.

Vlada je uputila i Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Centralnoafričke Republike, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Mađarske o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Republike Burundija o ekonomskoj saradnji.

Predviđeno je potvrđivanje Sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Republike Maldiva o trgovinskoj, investicionoj i ekonomskoj saradnji, kao i Sporazuma između sa Vladom Republike Ekvatorijalne Gvineje o ekonomskoj i trgovinskoj saradnji.

Predložen je i zakon koji se odnosi na sporazum o slobodnoj trgovini sa Turskom, Sporazum o saradnji u oblasti odbrane sa Centralnoafričkom Republikom, kao i sa Demokratskom Republikom Kongo.

Poslanici će razmatrati i potvrđivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i organizacije Multinacionalne snage i posmatrači o operaciji na Sinajskom poluostrvu, kao i potvrđivanju Memoranduma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kube o saradnji u oblasti poljoprivrede.

Na dnevnom redu su i sporazumi sa Jordanom o saradnji u oblasti odbrane, kao i sa Kraljevinom Esvatini i sa Ganom.

Takođe predložen je zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uspostavljanju zajedničkih kontrola na graničnim prelazima za međunarodni drumski saobraćaj Preševo (Republika Srbija) i Tabanovce (Republika Severna Makedonija).

Među tačkama dnevnog reda biće i dopuna Zakona o potvrđivanju Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, Predlog odluke o izboru članova Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije.

Redovno jesenje zasedanje počinje prvog radnog dana u oktobru i ne ne može trajati duže od 90 dana.