Politika

"STUDENTI NEMAJU NAŠU BLANKO PODRŠKU" Veselinović: Neka pokažu ljude, plan i program, pa ćemo videti

В. Н.

07. 10. 2025. u 13:28

ŽELjKO Veselinović (Sloga) u obraćanju u Skupštini Srbije kazao je da studenti nemaju njihovu blanko podršku.

СТУДЕНТИ НЕМАЈУ НАШУ БЛАНКО ПОДРШКУ Веселиновић: Нека покажу људе, план и програм, па ћемо видети

Foto: Printskrin

- Neka pokažu ljude, plan i program, pa ćemo videti. Opozicija svakako mora biti uključena, ne mogu da nas isključe - poručio je.

Danas je počela prva sednica redovnog jesenjeg zasedanja za čiji je dnevni red predloženo 47 tačaka.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EVO ŠTA JE VUČIĆ REKAO MILANOVIĆU, OSMANI I BEGAJU Otkrio šta se dešavalo u Draču: Zastupao sam politiku i interese Srbije

EVO ŠTA JE VUČIĆ REKAO MILANOVIĆU, OSMANI I BEGAJU Otkrio šta se dešavalo u Draču: "Zastupao sam politiku i interese Srbije"