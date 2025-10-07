"STUDENTI NEMAJU NAŠU BLANKO PODRŠKU" Veselinović: Neka pokažu ljude, plan i program, pa ćemo videti
ŽELjKO Veselinović (Sloga) u obraćanju u Skupštini Srbije kazao je da studenti nemaju njihovu blanko podršku.
- Neka pokažu ljude, plan i program, pa ćemo videti. Opozicija svakako mora biti uključena, ne mogu da nas isključe - poručio je.
Danas je počela prva sednica redovnog jesenjeg zasedanja za čiji je dnevni red predloženo 47 tačaka.
PREMINUO HALID BEŠLIĆ: Legendarni pevač umro u 71. godini
LEGENDA narodne muzike, Halid Bešlić, preminuo je u 71 godini, preneli su regionalni mediji.
07. 10. 2025. u 13:44
AJDE ANGELA, ŠTA JE OVO? Stoltenberg tvrdi: NATO bio na korak od raspada, Tramp brutalno odgovorio svima u Alijansi
AMERIČKI predsednik Donald Tramp umalo je raspustio NATO 2018, ali su ga evropski saveznici uspeli da ga ubede da će povećati vojnu potrošnju, piše u svojim memoarima bivši generalni sekretar bloka Jens Stoltenberg.
07. 10. 2025. u 06:45
CECA NEUTEŠNA: Halid je bio velika ljudina, nikad nisam čula nešto loše o njemu
PEVAČ Halid Bešlić preminuo je u 72. godini, i rastužio svoje najbliže, obožavaoce, ali i kolege sa estrade.
07. 10. 2025. u 14:43
