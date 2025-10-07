"STUDENTI NEMAJU NAŠU BLANKO PODRŠKU" Veselinović: Neka pokažu ljude, plan i program, pa ćemo videti

ŽELjKO Veselinović (Sloga) u obraćanju u Skupštini Srbije kazao je da studenti nemaju njihovu blanko podršku.

Foto: Printskrin

- Neka pokažu ljude, plan i program, pa ćemo videti. Opozicija svakako mora biti uključena, ne mogu da nas isključe - poručio je.

Danas je počela prva sednica redovnog jesenjeg zasedanja za čiji je dnevni red predloženo 47 tačaka.