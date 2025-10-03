Politika

VUČEVIĆ ČESTITAO VUČIĆU NA HRABROSTI DA MENJA SRBIJU NA BOLJE: Generacije sanjale brzu prugu od Beograda do Subotice

03. 10. 2025. u 16:31

PREDSEDNIK Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević oglasio se na Instagramu i čestitao predsedniku Aleksandru Vučiću na, kako je rekao, hrabrosti da menja Srbiju na bolje.

ВУЧЕВИЋ ЧЕСТИТАО ВУЧИЋУ НА ХРАБРОСТИ ДА МЕЊА СРБИЈУ НА БОЉЕ: Генерације сањале брзу пругу од Београда до Суботице

Foto: P. Milošević

- Ono o čemu su generacije sanjale, mi danas živimo. Brza pruga od Beograda do Subotice menja sliku Srbije, i potvrđuje da je naša politika mira, stabilnosti i snažnog ekonomskog razvoja ono što čini razliku u ovim izazovnim vremenima. Ostvarujemo snove, stvaramo istoriju i gradimo još bolju budućnost! Srbija neće stati! Živela Srbija - napisao je Vučević na Instagramu.

