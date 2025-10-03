VUČEVIĆ ČESTITAO VUČIĆU NA HRABROSTI DA MENJA SRBIJU NA BOLJE: Generacije sanjale brzu prugu od Beograda do Subotice
PREDSEDNIK Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević oglasio se na Instagramu i čestitao predsedniku Aleksandru Vučiću na, kako je rekao, hrabrosti da menja Srbiju na bolje.
- Ono o čemu su generacije sanjale, mi danas živimo. Brza pruga od Beograda do Subotice menja sliku Srbije, i potvrđuje da je naša politika mira, stabilnosti i snažnog ekonomskog razvoja ono što čini razliku u ovim izazovnim vremenima. Ostvarujemo snove, stvaramo istoriju i gradimo još bolju budućnost! Srbija neće stati! Živela Srbija - napisao je Vučević na Instagramu.
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
