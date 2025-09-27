Politika

KAŽE JEDAN, MOJE JE SVE ALI NE SPAVAM MIRNO: Porodica Kovljen podržava povoljnu legalizaciju - uz pomoć predsednika Vučića plate su rasle

В.Н.

27. 09. 2025. u 10:27

STOJAN Kovljen, penzioner iz Futoga, govorio je o novoj državnoj meri legalizacije "Konačno svoj na svome".

- Kaže jedan, "Jeste moje je sve, ali ne spavam mirno. Nisam legalizovao" - govori Stojan.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Dragana Kovljen, medicinska sestra iz Futoga, priča:

- Kada smo sagradili ovu kuću, mi smo tih 50 kvadrata platili 4.000 evra legalizaciju tada. Sad ovo što država nudi je nešto najlepše što je mogao predsednik da uradi - smatra Dragana.

- Bilo nam je dosta više, nismo mogli da budemo podstanari - kaže Milan Kovljen, poljoprivredni tehničar:

- I još uvek isplaćujemo kredit. Uz pomoć države i predsednika Vučića plate su rasle iz godine u godinu.Planiramo da uzmemo nov kredit, po povoljnim uslovima, da bi sredili krov ocu.

Stojan Kovljen priča da je pre 13 godina imao penziju od 26.000 dinara, dok sada ima 74.000 sa novim povećanjem.

- I redovna je - dodaje Stojan.

Dragana kaže da joj je 2007. godine plata bila jedan deo 12.000 dinara, a da je sada oko 48.000. 

- To je fantastično. Pogotovo što ćemo sada imati još jedno povećanje, koje će nam puno pomoći da ostavimo sa strane novac za sve što nam treba. I ja sam stvarno zahvalna i srećna zbog toga - zaključuje Dragana.

