"POSEBNU PAŽNJU POSVETILI SMO DIJALOGU BEOGRADA I PRIŠTINE" Vučić se u NJujorku sastao sa Kajom Kalas (FOTO)

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kajom Kalas tokom 80. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

"U otvorenom razgovoru sa šeficom diplomatije Evropske unije @kajakallas, još jednom sam potvrdio jasnu opredeljenost Srbije evropskom putu, kao naš angažovan pristup reformskim procesima i primeni evropskih kriterijuma.

Istovremeno, naglasio sam da se naša zemlja pokazala kao ozbiljan i odgovoran partner Evropske unije, spreman da aktivno doprinosi zajedničkim ciljevima, ali i da čuva svoje legitimne interese i pravo na sopstvenu političku odluku.

Posebnu pažnju posvetili smo dijalogu Beograda i Prištine. Ponovio sam našu posvećenost miru, stabilnosti i bezbednosti svih ljudi koji žive na prostoru Kosova i Metohije, zaštiti prava i bezbednosti našeg naroda, kao i pronalaženju rešenja koja će dugoročno doprineti normalizaciji odnosa. U tom cilju, neophodan je i pojačan angažman EU i zemalja članica.

Uveren sam da će inastavak i intenziviranje dijaloga sa Evropskom unijom uticati na izgradnju dubljeg poverenja i jačanje našeg partnerstva, zasnovanog na međusobnom poštovanju i razumevanju", navedeno je na zvaničnom Instagram nalogu predsednika.