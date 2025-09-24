VUČIĆ: Vjosa Osmani može da uđe u glavnu salu UN samo kad je turistički obilazak, a onda da je izbace napolje

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se iz Njujorka nakon govora na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku.

Marko Đurić je rekao da je Vjosa Osmani uz pomoć propusnice druge države ušla u UN i da se šeta hodnicima i pokušava da "nahvata" nekog.

Vučić je potom rekao da su predstavnici tzv. Kosova prilično nervozni jer, osim na otvorenim prijemima, nigde nisu imali upliv.

Vučić kaže da Vjosa Osmani ne može da uđe u glavnu salu, već je tu kao turista.

- Može svuda da uđe, al ne može da uđe u glavnu salu, tma omože kad je turistički obilazak. Tako i Vjosa Osmani može zajedno sa njima da da plati helikopter sat vremena i da je prošetaju turistički, pa ja onda na kraju izbace napolje kad prođe turistički sat i tako će da ostane - kazao je Vučić.

- Moram da kažem da nama neće biti ni malo lako jer pritiskaće sa različitih strana svi, jer svi žele da se opredele i da vide gde su čiji rovovi, a mi u rovove nećemo. Mi hoćemo da sačuvamo svoj narod i svoju zemlju i nećemo da idemo u rovove, sukobe, ratove. Bili smo nažalost šampioni u broju ratova koje smo imali tokom 20. veka. U Prvom svetskom ratu 28 odsto stanovništva izgubili, u Drugom svetskom ratu milion Srba izgubili - ocenio je.

- Vreme je da mi čuvamo svoj narod, da čuvamo svoju decu, svoju budućnost i zato nam se ne hrli u njihove rovove. A oni, vidim da ih iskopavaju sve dublje i dublje jedne prema drugima i da je samo mržnja u pitanju ko je na ovoj strani, a ko je na onoj strani. Kad im kažeš nemojte da nas vučete i nećemo ni na jednu stranu, onda u tim sukobima ne vredi. Onda ste naravno izloženi svim mogućim pritiscima i neće nam biti ni malo lako u to, nemojte da sumnjate - rekao je Vučić.