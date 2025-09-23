Politika

USTALASALI SE SRBOMRSCI (VIDEO)

В. Н.

23. 09. 2025. u 15:45

I DOK se zdravorazumni ljudi ponose Srbijom i cene svoje, postoje oni koji uporno vole da podbadaju, diskriminišu, bezuspešno ismevaju svoje ljude poput već dokazanih glasila N1 i Nove, koje mržnja stavlja na istu stranu sa neprijateljima Srbije.

УСТАЛАСАЛИ СЕ СРБОМРСЦИ (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

KAMERA KOJA I DALJE DIKTIRA PRAVILA IGRE – Huawei Pura 80 Pro
Društvo

0 1

KAMERA KOJA I DALjE DIKTIRA PRAVILA IGRE – Huawei Pura 80 Pro

Nova Huavei Pura 80 serija konačno donosi ono što su korisnici najviše čekali – potpuni pristup svim aplikacijama. YouTube, Facebook, Instagram, Netflix, Gmail i sve popularne bankarske aplikacije sada su dostupne zahvaljujući AppGallery prodavnici aplikacija, a korisnicima pružaju iskustvo bez ograničenja.

22. 09. 2025. u 16:01

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PALA ODLUKA: Novak Đoković se seli u Aziju

PALA ODLUKA: Novak Đoković se "seli" u Aziju