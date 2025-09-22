Politika

HRVATSKI POLITIČAR POTVRDIO: Stižem na duel protiv Šešelja

Novosti online

22. 09. 2025. u 23:34

HRVATSKI političar Ante Prkačin potvrdio je da će uskoro imati TV duel sa predsednikom SRS dr Vojislavom Šešeljem.

ХРВАТСКИ ПОЛИТИЧАР ПОТВРДИО: Стижем на дуел против Шешеља

Foto: N. Skenderija

- Otići u Hag i reći ono što je on rekao haškim sudijama... Ja to pozdravljam - kazao je Prkačin za Podcast Inkubator.

Prkačin je kazao da je potrebno imati "junačko srce" i tako nešto reći "haškim majmunima", te dodao da mu "skida kapu".

