HRVATSKI POLITIČAR POTVRDIO: Stižem na duel protiv Šešelja

HRVATSKI političar Ante Prkačin potvrdio je da će uskoro imati TV duel sa predsednikom SRS dr Vojislavom Šešeljem.

Foto: N. Skenderija

- Otići u Hag i reći ono što je on rekao haškim sudijama... Ja to pozdravljam - kazao je Prkačin za Podcast Inkubator.

Prkačin je kazao da je potrebno imati "junačko srce" i tako nešto reći "haškim majmunima", te dodao da mu "skida kapu".