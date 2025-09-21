DOŠLA DA PROVOCIRA RADIKALE, PA DOZIVALA POLICIJU: Spala knjiga na jednu plašljivu blokaderku (VIDEO)
JEDNOJ blokaderki na Banjici je danas palo na pamet da dođe i da provocira članove SRS koji su mirno na svom štandu razgovarali sa građanima.
Da stvar bude komičnija, iz Kreni-promeni su taj incident manipulativno predstavili rečenicom "građani se bune zbog prisustva radikala na platou ispred pijace".
Blokaderka se toliko uplašila kada joj je prišao Miljan Damjanović iz SRS da je počela da doziva policiju.
