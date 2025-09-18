VUČIĆ SA KOMANDANTOM NACIONALNE GARDE OHAJA: General Vudraf će kao uvaženi gost prisustvovati našoj vojnoj paradi „Snaga jedinstva"
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa komandantom Nacionalne garde Ohaja, brigadnim generalom Metjuom Vudrafom.
"Zahvalan za priznanje koje sam dobio od komandanta @ohionationalguard generala Vudrafa za posvećenost unapređenju saradnje kroz Program državnog partnerstva Srbije i Ohaja.
Imali smo dobar i srdačan razgovor, a izrazio sam posebno zadovoljstvo što će general Vudraf, kao uvaženi gost, prisustvovati našoj vojnoj paradi „Snaga jedinstva", na kojoj ćemo sa ponosom pokazati snagu naše vojske.
Razgovarali smo o aktuelnoj bezbednosnoj situaciji u regionu i svetu, kao i o prioritetima i perspektivama saradnje Vojske Srbije i Nacionalne garde Ohaja. Posebno smo se osvrnuli na rezultate zajedničkih aktivnosti u okviru Programa državnog partnerstva, kao i na dalji razvoj i jačanje kapaciteta baze „Jug“.
Razgovarali smo i o jačanju partnerstva, prijateljstva i poverenja između naših oružanih snaga, kao i o konkretnim načinima za dalje unapređenje saradnje koja istovremeno pruža snažan podsticaj razvoju sveukupnih odnosa Srbije i SAD", navedeno je na zvaničnom Instagram nalogu predsednika Srbije.
