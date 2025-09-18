VUČIĆ SA KOMANDANTOM NACIONALNE GARDE OHAJA: General Vudraf će kao uvaženi gost prisustvovati našoj vojnoj paradi „Snaga jedinstva"

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa komandantom Nacionalne garde Ohaja, brigadnim generalom Metjuom Vudrafom.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

"Zahvalan za priznanje koje sam dobio od komandanta @ohionationalguard generala Vudrafa za posvećenost unapređenju saradnje kroz Program državnog partnerstva Srbije i Ohaja.

Imali smo dobar i srdačan razgovor, a izrazio sam posebno zadovoljstvo što će general Vudraf, kao uvaženi gost, prisustvovati našoj vojnoj paradi „Snaga jedinstva", na kojoj ćemo sa ponosom pokazati snagu naše vojske.

Razgovarali smo o aktuelnoj bezbednosnoj situaciji u regionu i svetu, kao i o prioritetima i perspektivama saradnje Vojske Srbije i Nacionalne garde Ohaja. Posebno smo se osvrnuli na rezultate zajedničkih aktivnosti u okviru Programa državnog partnerstva, kao i na dalji razvoj i jačanje kapaciteta baze „Jug“.

Razgovarali smo i o jačanju partnerstva, prijateljstva i poverenja između naših oružanih snaga, kao i o konkretnim načinima za dalje unapređenje saradnje koja istovremeno pruža snažan podsticaj razvoju sveukupnih odnosa Srbije i SAD", navedeno je na zvaničnom Instagram nalogu predsednika Srbije.