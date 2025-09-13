BOLESNO! Blokaderi u Kosjeriću gađali ženu kamenom u glavu! (VIDEO)

Dok su građani mirno protestovali protiv višemesečnih blokada koje već deset meseci remete normalan život, blokaderske grupe su počele da divljaju

Foto: Printskrin

Na večerašnjem mirnom i prijavljenom protestu građana u Kosjeriću došlo je do incidenta kada su blokaderi, poznati po višemesečnim opstrukcijama i maltretiranju naroda, napali okupljene. Jedna žena pogođena je kamenom u glavu, što je izazvalo šok i ogorčenje među prisutnima.

Dok su građani mirno protestovali protiv višemesečnih blokada koje već deset meseci remete normalan život, blokaderske grupe su počele da divljaju i kamenjem gađaju okupljene. U nemoći da drugačije nametnu svoje stavove, pribegli su nasilju, pri čemu nisu prezali ni od napada na žene.

Ovaj incident dodatno potvrđuje da su blokade iscrpele svoj smisao i podršku, pa se frustracija njihovih organizatora sada ispoljava kroz mržnju i fizičke napade na sugrađane. Građani Kosjerića poručuju da se nasiljem ništa ne može postići i da će nastaviti da se bore za svoje pravo na normalan život bez ucena i maltretiranja.

Večeras je pristojna Srbija ponovo ustala protiv terora blokadera, a mirne šetnje održane su širom zemlje.

U Beogradu se šetnji pridružio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Pomoćnik direktora policije Vladan Radosavljević izjavio je večeras da je više od 144.000 građana učestvovalo na prijavljenim skupovima "Građani protiv blokada" na 125 prijavljenih lokacija širom Srbije.

Istovremeno na 27 lokacija u Srbiji održana su i neprijavljena okupljanja na kojima je prisustvovalo oko 5.000 ljudi, a očigledno je da brojke koje ne lažu i te kako bole blokadere teroriste.