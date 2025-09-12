"ČUPALI BI ZA BRADU NAŠE SVEŠTENIKE!" Vučić o blokaderima - Sednu li u fotelju, ne isključujem mogućnost da neko od nas bude ubijen!
KOMENTARIŠUĆI politički agendu blokadera koja se meša u sve sfere društva od sporta do kulture, predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući na Informer TV upitao je zašto bi išao u pozorište da gleda "krvave ruke".
Pita što bi išao u pozorište da gleda "krvave ruke".
- Ko si ti da mi kvariš politički performansom predstavu ili bilo šta? - pitao je Vučić i rekao da se to isto dešava na sportskim događajima.
Kaže da neki nisu došli da podrže košarkašku reprezentaciju i Nikolu Jokića, već svoje idiotske političke ideje.
- Uništili su baš sve. Ne postoji manifestacija koju nisu hteli da unište ili pokvare da bi seli u fotelju i uništili ovu zemlju. Sednu li u fotelju, ne isključujem mogućnost da neko od nas bude ubijen jer ne mogu da pobede, siti su ljudi njihovih protesta, uništiće nam zemlju za manje od šest meseci - kazao je Vučić.
- Uništili bi nam crkvu, čupali bi za bradu naše sveštenike, vojsku bi nam uništili, uništili je, vratili je na pozivije gde je bila 2008. kada nije postojala - rekao je Vučić i pozvao građane da dođu na veliku vojnu paradu koja se sprema za 20. septembar u Beogradu.
- Pozivam ljude da 20. dođu na vojnu paradu da vide koliko je Srbija danas veoma snažna. Naša vojska je danas izuzetno snažna, neuporediva sa onim što smo imali - kazao je on.
Preporučujemo
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
KRVAVI PIR 2001: Zašto je Nepalski princ pobio celu kraljevsku porodicu?
NISU MU dali da oženi ženu koju je voleo, a onda je počelo da se šuška da će mu oduzeti i pravo na presto.
12. 09. 2025. u 13:24
Komentari (0)