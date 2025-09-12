Politika

"ČUPALI BI ZA BRADU NAŠE SVEŠTENIKE!" Vučić o blokaderima - Sednu li u fotelju, ne isključujem mogućnost da neko od nas bude ubijen!

В.Н.

12. 09. 2025. u 22:12

KOMENTARIŠUĆI politički agendu blokadera koja se meša u sve sfere društva od sporta do kulture, predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući na Informer TV upitao je zašto bi išao u pozorište da gleda "krvave ruke".

ЧУПАЛИ БИ ЗА БРАДУ НАШЕ СВЕШТЕНИКЕ! Вучић о блокадерима - Седну ли у фотељу, не искључујем могућност да неко од нас буде убијен!

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Pita što bi išao u pozorište da gleda "krvave ruke".

- Ko si ti da mi kvariš politički performansom predstavu ili bilo šta? - pitao je Vučić i rekao da se to isto dešava na sportskim događajima.

Kaže da neki nisu došli da podrže košarkašku reprezentaciju i Nikolu Jokića, već svoje idiotske političke ideje.

- Uništili su baš sve. Ne postoji manifestacija koju nisu hteli da unište ili pokvare da bi seli u fotelju i uništili ovu zemlju. Sednu li u fotelju, ne isključujem mogućnost da neko od nas bude ubijen jer ne mogu da pobede, siti su ljudi njihovih protesta, uništiće nam zemlju za manje od šest meseci - kazao je Vučić.

- Uništili bi nam crkvu, čupali bi za bradu naše sveštenike, vojsku bi nam uništili, uništili je, vratili je na pozivije gde je bila 2008. kada nije postojala - rekao je Vučić i pozvao građane da dođu na veliku vojnu paradu koja se sprema za 20. septembar u Beogradu. 

- Pozivam ljude da 20. dođu na vojnu paradu da vide koliko je Srbija danas veoma snažna. Naša vojska je danas izuzetno snažna, neuporediva sa onim što smo imali - kazao je on.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VAŽNO ZA SVE GRAĐANE SRBIJE: MUP upozorava na opaku prevaru (VIDEO)

VAŽNO ZA SVE GRAĐANE SRBIJE: MUP upozorava na opaku prevaru (VIDEO)