VULEVIĆ JE "POŠTENO" SVEDOČIO: Srbomrziteljka Nataša Kandić hvali Spasoja Vulevića, on dolazio na njene izložbe

D.K.

07. 09. 2025. u 21:53 >> 22:08

NATAŠA Kandić, poznata simpatizerka blokadera, na svom nalogu na društvenoj mreži Iks napisala je hvalospev o Spasoju Vuleviću.

Foto: Printskrin

- Prema svedočenju Spasoja Vulevića, u oktobru 2008. pred Sudskim većem kojim je predsedavao sudija Vesko Krstajić, pored zida male kuće u ul. Rahman Morina u Podujevu našao je gomilu pobijenih žene i dece i video dečiju ruku. Lekar SAJ-a, koji je stigao za Vulevićem, odveo je ranjenu decu u bolnicu. 14 žena i dece ubili su pripadnici "Škorpiona". Ja i advokat Dragoljub Todorović bili smo punomoćnici porodica. Vulevića, ratnog komandira voda SAJ-a, pamtim po poštenom svedočenju, bez straha. - napisala je Nataša Kandić. 

Foto: Printskrin

