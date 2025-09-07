Politika

SINIŠA MALI SA GRAĐANIMA PROTIV BLOKADA U ZEMUNU: Borićemo se za Srbiju upravo na ovaj način, mirom i stabilnošću! (FOTO/VIDEO)

В.Н.

07. 09. 2025. u 18:40

MINISTAR finansija Siniša Mali pridružio se večeras građanima na skupu protiv blokada u Zemunu.

СИНИША МАЛИ СА ГРАЂАНИМА ПРОТИВ БЛОКАДА У ЗЕМУНУ: Борићемо се за Србију управо на овај начин, миром и стабилношћу! (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Novosti

- Sami vidite kako je ovde lepo u Zemunu. Garavi sokak peva, atmosfera je naravno lepa. Ljudi pokazuju da su za mir i stabilnost, a ne za nasilje i blokade.

- To je prava Srbija, koja želi da radi, da studira, da uči - naveo je ministar Mali. 

Foto: Novosti

- Ljudi su došli da se okupe da pokažu koliko vole zemlju, da pokažemo da nam je Srbija srce. Borićemo se za Srbiju upravo na ovaj način, mirom i stabilnošću. Živela Srbija! - zaključio je on. 

Građani su na skupu prilazili da se fotografišu sa ministrom. 

Pogledajte kako je izgledalo ovo druženje u Zemunu:

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Фото: Новости

POGLEDAJ GALERIJU

Sve detalje sa skupova građana protiv blokada širom cele Srbije pratite u našem blogu uživo KLIKOM OVDE!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA