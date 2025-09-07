SINIŠA MALI SA GRAĐANIMA PROTIV BLOKADA U ZEMUNU: Borićemo se za Srbiju upravo na ovaj način, mirom i stabilnošću! (FOTO/VIDEO)
MINISTAR finansija Siniša Mali pridružio se večeras građanima na skupu protiv blokada u Zemunu.
- Sami vidite kako je ovde lepo u Zemunu. Garavi sokak peva, atmosfera je naravno lepa. Ljudi pokazuju da su za mir i stabilnost, a ne za nasilje i blokade.
- To je prava Srbija, koja želi da radi, da studira, da uči - naveo je ministar Mali.
- Ljudi su došli da se okupe da pokažu koliko vole zemlju, da pokažemo da nam je Srbija srce. Borićemo se za Srbiju upravo na ovaj način, mirom i stabilnošću. Živela Srbija! - zaključio je on.
Građani su na skupu prilazili da se fotografišu sa ministrom.
Pogledajte kako je izgledalo ovo druženje u Zemunu:
Sve detalje sa skupova građana protiv blokada širom cele Srbije pratite u našem blogu uživo KLIKOM OVDE!
