SINIŠA MALI SA GRAĐANIMA PROTIV BLOKADA U ZEMUNU: Borićemo se za Srbiju upravo na ovaj način, mirom i stabilnošću! (FOTO/VIDEO)

MINISTAR finansija Siniša Mali pridružio se večeras građanima na skupu protiv blokada u Zemunu.

Foto: Novosti

- Sami vidite kako je ovde lepo u Zemunu. Garavi sokak peva, atmosfera je naravno lepa. Ljudi pokazuju da su za mir i stabilnost, a ne za nasilje i blokade.

- To je prava Srbija, koja želi da radi, da studira, da uči - naveo je ministar Mali.

Foto: Novosti

- Ljudi su došli da se okupe da pokažu koliko vole zemlju, da pokažemo da nam je Srbija srce. Borićemo se za Srbiju upravo na ovaj način, mirom i stabilnošću. Živela Srbija! - zaključio je on.

Građani su na skupu prilazili da se fotografišu sa ministrom.

Pogledajte kako je izgledalo ovo druženje u Zemunu:

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

