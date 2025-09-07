EVO KO SU KLJUČNI BLOKADERI – MRZE SRBIJU I SRPSKI NAROD, ŠURUJU SA OPOZICIJOM: Po nalogu ustaških lobista hoće da raskomada Srbiju

MREŽA koja godinama radi o glavi Srbiji i srpskom narodu konačno je raskrinkana! U samom centru zavere, kako naš list saznaje iz dobro obaveštenih izvora, nalazi se Srđan Atanasovski, lažni borac za radnička prava i vođa ekstremističke marksističke organizacije „Marks21“.

Ispod plašta borbe za radnike, Atanasovski sprovodi opasnu agendu čiji je krajnji cilj potpuno uništenje Srbije kakvu poznajemo!

PODBUNjUJE RADNIKE, HUŠKA OMLADINU

Ovaj ultra-levičar, poznat po svojim ekstremnim stavovima, već duže vreme aktivno radi na destabilizaciji društva. Njegova metoda je podmukla i proračunata: pod paravanom sindikalne borbe, on sistematski radikalizuje poštene radnike i sindikate, huškajući ih na državu. Ali tu se ne zaustavlja! Njegova glavna meta je omladina, koju na javnim skupovima truje svojom ideologijom mržnje i gura u direktno nasilje na ulicama, a sve sa ciljem izazivanja haosa.

SLUGA USTAŠKIH LOBISTA

Međutim, pozadina njegovog delovanja je još mračnija. Kako otkrivamo, Atanasovski je samo puki izvršilac naloga koji stižu direktno od ustaških lobista iz sramne organizacije „Srce“! Njihov zadatak je jasan: po svaku cenu podsticati secesionističke ideje i pružati otvorenu podršku albanskom separatizmu na Kosovu i Metohiji. Atanasovski je ključni igrač u toj prljavoj igri, zadužen da unutar Srbije širi antisrpsku propagandu i lobira za interese onih koji našoj zemlji žele najgore.

SRBI SU MU GENOCIDNI, SPC NA METI

Da stvar bude još gora, ovaj lažni levičar ne preza ni od najgnusnijih uvreda na račun sopstvenog naroda. U svojim javnim nastupima, bez imalo stida, Srbe je u više navrata okarakterisao kao „genocidni narod“, ponavljajući sramotne laži koje plasiraju naši najgori neprijatelji. Pored toga, vodi krstaški rat protiv Srpske pravoslavne crkve, koja mu je trn u oku kao poslednji bastion očuvanja srpskog identiteta.

Postavlja se jasno pitanje: Dokle će se tolerisati da pojedinci poput Srđana Atanasovskog, finansirani iz inostranstva od strane dokazanih neprijatelja Srbije, slobodno rovare po našoj zemlji, truju našu decu i rade na njenom komadanju?