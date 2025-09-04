VUČIĆ O LOPANDIĆU: Srpski diplomata koji se borio uvek za tuđe interese - a ja sam mu kriv što nije više na tom mestu

NA pitanje novinara da je bivši diplomata Duško Lopandić rekao da se "Vučić bavi samo tzv. instagram politikom" i da mu "svi ovi susreti služe samo za slikanje", predsednik Aleksandar Vučić je rekao da je Lopandiću "Vučić kriv što je sklonjen jer nije radio za interese Srbije nego za tuđe".

O optužbama da vodi "Instagram politiku"

- To je čovek koji izađe kupi odelo i onda mu ostane Bos etiketa i slika se sa time da pošalje u Srbiju, kako je uspeo u životu da kupi Bosovo odelo. I onda mu ja u kafani skidam tu etiketu, da ga naučim kako tako ne treba da ide na sastanke. Sramota me je i da o tome govorim. I to je bio srpski diplomata, koji se borio uvek za tuđe interese, zato je i smenjen i sklonjen. Zato je i sklonjen, zato što su mu bili preči tuđi interesi, a ne interesi Srbije. Zato i nije ostao na tom mestu. I pošto nije ostao na tom mestu, onda mu je Aleksandar Vučić kriv za sve. Naravno da sam kriv - kazao je Vučić, tokom obraćanja iz Pekinga.

- Tako sam kriv i mužu Cece Bojković što je sklonjen, i svima njima čijim smo radom bili nezadovoljni i koji nisu radili u interesu Srbije. Pa sam onda postao diktator, pa krvave ruke, kriminalac i sve drugo... Tako to ide. Meni ništa ne služi za Instagram, za slikanje, nego za suštinu. Je li Instagram pruga Beograd-Subotica, svi naši auto-putevi, železara u Smederevu? A ni Instagram nisu ostavili Lopandić i njegovi Ponoš i ostali. Za 1 dolar su nam bacili fabriku koju niko nije hteo da uzme. Krvatili smo i gubili po 12 miliona mesečno. To Srbija više nije mogla da izgrži. Nije mogla da plaća radnike u Smederevu. Milijardu i 200 miliona su nam bili gubici u Boru. Još Đinđić je tražio da se tu otvori farma da seju kikiriki i prave nekakve stolice od trske. A mi našli najboljeg investitora i uskoro ćemo biti najveći proizvođači bakra i zlata u Evropi. I sve će to da bude malena Srbija zahvaljujući tom "neuvaženo" Vučiću koji je uspeo sve te ljude da dovedu u našu zemlju. I oni mi pričaju o Instagram politici. Lopandić se nikada nije borio za interese Srbije i ljudi umeju to da prepoznaju. Mene u svetu svi poštuju i oni koji me ne vole i oni koji imaju neku vrstu političkih simpatija. Ne postoji niko u Evropi ko me ne poštuje. Može da govore sve najgore o meni, ali me svi poštuju. Za razliku od njih - niti ih ko voli, niti ih ko ne voli. Oni su za ljude skoro pa ništa, ane ceni ih ama baš niko. U tome je razlika između nas. I ovde ste to mogli da vidite na svakom koraku - ističe Vučić.