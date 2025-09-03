"NEKA PRIČAJU SA BLOKADERIMA" Vučić uporedio Peking i Bled: Kao Premijer liga i Beogradska zona

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić kaže da je dobro što premijer Đuro Macut nije otišao na Bled.

Foto Dragan Milovanović

- Na Bled nisam išao, pozvan je bio Macut, pametno i sa pravom nije otišao. Oni su pozvali blokadere na Bled, neka sa njima pričaju. Da mi poredite odnos i razgovor sa Plenkovićem i ne znam kim još, i naslušao sam se gluposti koliko hoćete. I da poredim to sa susretima sa Sijem, Putinom, Ficom... To je kao da poredite Premijer ligu i Beogradsku zonu. Da me ubedite da je beton liga na višem nivou, nemam problem sa tim. Da sam otišao na Bled rekli bi što nisam otišao ovde. Da je Putin nešto loše rekao to bi im bila glavna vest. Ja samo brinem o Srbiji i interesima Srbije, ništa me drugo ne zanima. To je ono što ne mogu da razumeju. Znaju da njih zanimaju samo pare. Danima se tuku čije su pare, ko koga smenjuje... Mislim da je vžano da se bavimo kako će Srbija da ima gas, struju, kako će Srbija da upotrebljava veštačku inteligenciju, da ne prosputimo revoluciju kao što smo ranije i zaostajali za svetom. Moj posao je da brinem o odbrani zemlje, da se brinemo o tome kako će ljudi da žive. Da se bavim glupostima, ne mogu - kazao je Vučić.