"HVALA PATRIJARHU ŠTO NAS JE OKUPIO": Vučić prisustvovao prvoj sednici odbora povodom proslave "Dva veka Matice srspke" (FOTO)
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić, kao počasni predsednik Počasnog odbora Matice Srpske, prisustvovao je prvoj sednici ovog odbora povodom organizacije proslave “Dva veka Matice srpske”.
- Zahvalan patrijarhu srpskom patrijarhu Porfiriju što nas je okupio. Matica srpska je stub našeg duhovnog i kulturnog trajanja. Ponosan sam na njen doprinos očuvanju jezika i tradicije, kao i na ulogu koju je imala u stvaranju temelja savremene srpske kulture. Država Srbija će na dostojan način obeležiti 200 godina od ove najstarije kulturne i naučne institucije našeg naroda pružajući punu podršku Počasnom odboru i svima koji učestvuju u pripremi proslave.
Ovaj veliki jubilej ima izuzetan značaj za državu i naš narod, jer Matica srpska već dva veka čuva i razvija naš nacionalni identitet, jezik, književnost i kulturu. Smatram da je naša obaveza i čast da pokažemo poštovanje prema delima i ličnostima koje su obeležile istoriju Matice srpske, ali i da mladim generacijama približimo njen značaj za očuvanje i jačanje nacionalnog identiteta.
Zahvalan članovima Počasnog odbora na predanom radu i posvećenosti i uveren da će obeležavanje 200 godina Matice srpske biti događaj koji će ostaviti dubok i trajan trag u kulturnoj istoriji Srbije. - poručio je Vučić.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)
PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.
28. 08. 2025. u 11:02
