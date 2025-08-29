Politika

"HVALA PATRIJARHU ŠTO NAS JE OKUPIO": Vučić prisustvovao prvoj sednici odbora povodom proslave "Dva veka Matice srspke" (FOTO)

В.Н.

29. 08. 2025. u 12:59

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić, kao počasni predsednik Počasnog odbora Matice Srpske, prisustvovao je prvoj sednici ovog odbora povodom organizacije proslave “Dva veka Matice srpske”.

ХВАЛА ПАТРИЈАРХУ ШТО НАС ЈЕ ОКУПИО: Вучић присуствовао првој седници одбора поводом прославе Два века Матице срспке (ФОТО)

Foto: Instagram printskrin

- Zahvalan patrijarhu srpskom patrijarhu Porfiriju što nas je okupio. Matica srpska je stub našeg duhovnog i kulturnog trajanja. Ponosan sam na njen doprinos očuvanju jezika i tradicije, kao i na ulogu koju je imala u stvaranju temelja savremene srpske kulture. Država Srbija će na dostojan način obeležiti 200 godina od ove najstarije kulturne i naučne institucije našeg naroda pružajući punu podršku Počasnom odboru i svima koji učestvuju u pripremi proslave.

Ovaj veliki jubilej ima izuzetan značaj za državu i naš narod, jer Matica srpska već dva veka čuva i razvija naš nacionalni identitet, jezik, književnost i kulturu. Smatram da je naša obaveza i čast da pokažemo poštovanje prema delima i ličnostima koje su obeležile istoriju Matice srpske, ali i da mladim generacijama približimo njen značaj za očuvanje i jačanje nacionalnog identiteta.

Zahvalan članovima Počasnog odbora na predanom radu i posvećenosti i uveren da će obeležavanje 200 godina Matice srpske biti događaj koji će ostaviti dubok i trajan trag u kulturnoj istoriji Srbije. - poručio je Vučić.

