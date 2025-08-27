IŠARAN NOVAC - PRAZNA PORUKA

MOŽDA do sada i najbesmislenija akcija koju su smislili blokaderi je ispisivanje političkih poruka na novčanicama. Da su dotakli apsurd svog umobolnog nasilja nad građanima Srbije svesni su i sami blokaderi, pa se njihova akcija našla i pod kritikom njihovih pristalica, jer čak i oni priznaju da je ovo vrhunac političke nemoći i očajničkog ponašanja.

Foto: Printscreen

Takve novčanice, kada dospeju u banke ili Narodnu banku Srbije, najčešće budu povučene iz opticaja. Finansijske institucije imaju obavezu da oštećene ili na bilo koji način uništene novčanice izuzmu iz upotrebe i zamene novim. To znači da blokaderi svojim postupkom ne samo da ne postižu željeni efekat, već direktno nanose štetu državi i svim građanima, jer zamena novčanica predstavlja nepotreban trošak.

Sa druge strane, pojavili su se pozivi na bojkot oštećenih novčanica, što u praksi znači da građani mogu odbiti da prime išaranu novčanicu kao kusur, a trgovci takođe imaju pravo da je ne prihvate.

Javnost, građani i trgovci, samim svojim odbacivanjem ovakvih postupaka, jasno pokazuju da poruke haosa nemaju podršku niti legitimitet.