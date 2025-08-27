IŠARAN NOVAC - PRAZNA PORUKA
MOŽDA do sada i najbesmislenija akcija koju su smislili blokaderi je ispisivanje političkih poruka na novčanicama. Da su dotakli apsurd svog umobolnog nasilja nad građanima Srbije svesni su i sami blokaderi, pa se njihova akcija našla i pod kritikom njihovih pristalica, jer čak i oni priznaju da je ovo vrhunac političke nemoći i očajničkog ponašanja.
Takve novčanice, kada dospeju u banke ili Narodnu banku Srbije, najčešće budu povučene iz opticaja. Finansijske institucije imaju obavezu da oštećene ili na bilo koji način uništene novčanice izuzmu iz upotrebe i zamene novim. To znači da blokaderi svojim postupkom ne samo da ne postižu željeni efekat, već direktno nanose štetu državi i svim građanima, jer zamena novčanica predstavlja nepotreban trošak.
Sa druge strane, pojavili su se pozivi na bojkot oštećenih novčanica, što u praksi znači da građani mogu odbiti da prime išaranu novčanicu kao kusur, a trgovci takođe imaju pravo da je ne prihvate.
Javnost, građani i trgovci, samim svojim odbacivanjem ovakvih postupaka, jasno pokazuju da poruke haosa nemaju podršku niti legitimitet.
Preporučujemo
LAŽOMER: N1 u kampanji ponižavanja naroda (VIDEO)
26. 08. 2025. u 10:17
LAŽOMER: Politika važnija od Hipokratove zakletve
25. 08. 2025. u 20:09
LAŽOMER: Narod protiv blokada (VIDEO)
21. 08. 2025. u 19:23
LAŽOMER: VEĆINSKA SRBIJA NE ŽELI BLOKADERE (VIDEO)
20. 08. 2025. u 16:16
MERC POZVAO PUTINA I ZAPRETIO: Ako se ne sastaneš sa Zelenskim, onda...
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc pozvao je šefa Kremlja Vladimira Putina da se sastane nasamo sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.
26. 08. 2025. u 14:34
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Objavljene nage fotografije voditeljke RTS-a - kao od majke rođena (FOTO)
VEOMA izazovne fotografije.
25. 08. 2025. u 20:24
Komentari (0)