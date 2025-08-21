Politika

GAŠIĆ: U Ribarskoj Banji narod pokazao da ne želi blokade

Novosti online

21. 08. 2025. u 00:10

VEČERAS je u Ribarskoj Banji narod pokazao da ne želi nikakve blokade, već da želi da živi slobodno, poručio je ministar odbrane Bratislav Gašić.

ГАШИЋ: У Рибарској Бањи народ показао да не жели блокаде

Foto: Instagram/bratislavgasic

- Više hiljada ljudi okupilo se večeras na humanitarnoj manifestaciji Balkanska folklorijada. Čast mi je i privilegija što sam imao priliku da se obratim i budem deo ovakve manifestacije, koja je pokazala pravi slobodarski duh našeg naroda! - naveo je on na Instagramu.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu