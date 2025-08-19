Politika

GLAVNI ŠEF OTPORA, KOJEG FINANSIRA CIA, ZADOVOLJNO TRLJA RUKE Vodimo kampanju u NATO medijima da srušimo Srbiju, da na vlast dovedemo blokadere

В.Н.

19. 08. 2025. u 07:47

SRĐA Popović, organizator obojenih revolucija otvoreno vodi kampanju u stranim NATO medijima u rušenju Srbije.

ГЛАВНИ ШЕФ ОТПОРА, КОЈЕГ ФИНАНСИРА ЦИА, ЗАДОВОЉНО ТРЉА РУКЕ Водимо кампању у НАТО медијима да срушимо Србију, да на власт доведемо блокадере

Foto: Novosti

Vodimo kampanju u NATO medijima da srušimo Srbiju i da na vlast dovedemo blokadere!

- Veliki uvod u Financial Times: Evropa mora da izvrši pritisak na Aleksandra Vučića da izbegne dublje demokratsko povlačenje - sramno je naveo Popović"

Foto: Novosti

 
 

Foto: Novosti

 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

PITANJE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
Politika

0 52

PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.

17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SVET TENISA GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo saopštio Ju-Es open!

SVET TENISA GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo saopštio Ju-Es open!