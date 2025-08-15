BLOKADERI BRUTALNO NAPALI POLICIJU, PA KRENULI DA PALE BEOGRAD: Fašisti prave haos - bacaju kamenice, pale kontejnere, bacaju topovske udare

BLOKADERI koji su sredu i četvrtak vršili brutalno nasilje nad policijom i uništavali prostorije Srpske napredne stranke ponovo se okupljaju večeras. Ono o čemu smo sinoć svedočili u Novom Sadu, ali i u drugim gradovima, jeste ogoljeno, jezivo nasilje i divljanje hordi blokadera huligana, koji su napadali policiju, građane i uništavali stranačke prostorije. Pitanje je gde ćemo večeras videti novo nasilje i siledžijstvo blokadera?

Foto: Printskrin

Blokaderi su po celom beogradu zapalili kontejnere koje trenutno vatrogasci gase kako bi sprečili da dođe do većih požara. Sinedžije blokaderi su napali vatrogasce, a policija sve vreme čisti blokadere sa ulica prestonice.

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

___________________________________________________________________________________

Blokaderi napali policiju kor Pravnog fakulteta petardama i topovskim udarima.

Na slici su kanenice koje su blokaderi bacili na policiju.

Foto: Pink

___________________________________________________________________________________

- Ja sam u štabu sa predsednikom Vučićem i pratimo situaciju. Teško nam je svima pao napad na vašu ekipu u Novom Sadu. Pružamo vam punu podršku. Svi napadači će biti pohapšeni. Država neće imati milosti prema huliganima i batinašima - rekla je Ana Brnabić na TV Informeru. - Blokadera ustaša trenutno je na ulicama oko 650. Oni su večeras pokušali da naređuju državi da ne poštuje zakon. Država je donela odluku i dva minuta je trebalo da se oni počiste i da se sve stavi pod kontrolu. Država je pokazala da neće trpeti nasilje i da neće biti milosti prema huliganima.

___________________________________________________________________________________

Blokaderi sa motkama u Nemanjinoj.

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

___________________________________________________________________________________

Blokaderi i dalje u centru Beograda gađaju staklenim flašama i kamenicama, a pale i kontejnere.

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

___________________________________________________________________________________

Na N1 palo je priznanje da su blokaderi napali policiju u Kneza Miloša.

___________________________________________________________________________________

U Kneza Miloša brutalno je napadnuta policija. Napali su ih blokaderi siledžije pirotehničkim sredstvima, flašama, petardama i topovskim udarima.

Foto: Printskrin

___________________________________________________________________________________

U Novom Sadu brutalno su blokaderi je napadnuta ekipa Informera. Životno su ugroženi novinar i kamerman te medijske kuće. Bacili su na njih topovski udar. Simatelj Informara je teško povređen. Povredili su mu glavu i oko.

Foto

Foto

___________________________________________________________________________________

Blokaderi siledžije bacili pirotehnička sredstva na policiju u Kneza Miloša. Siledžije blokaderi nose maske i imaju palice.

Foto: Printskrin

___________________________________________________________________________________

Blokaderi siledžije oborili su kontejnere u Kneza Miloša. Grupa blokadera koja je sa Novog Beograda došla do centra nosi suzavac i palice.

Blokaderi nabavili i štitove, maskirani su većinom, sa sobom nose staklene flaše, zamrznute flaše, kao i kamenice.

Printskrin

___________________________________________________________________________________

Blokaderi su krenuli ka prostorijama Srpske napredne stranke u Vojvode Stepe. Tamo su prisutne i jake policijske snage.

___________________________________________________________________________________

Među blokaderima se nalazi i Vladimir Štimac koji diže tenziju i svađa se sa pripadnicima policije.

Foto: Pink

___________________________________________________________________________________

DRAGAN J. Vučićević, glavni urednik Informera, otkrio je skandaloznu prepisku iz blokaderske grupe.

- Za 15 minuta uzimam automatsku pušku da ubijem Vučića - piše u prepisci na vacap aplikaciji, koju je pokazao glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević.

On je takođe otkrio i drugi deo jezivog plana blokadera, kojim planiraju da izazovu nasilje i haos na ulicama Beograda:

- Prave molotovljeve koktele, plan im je da jedna kolona od Nemanjine krene i druga od Gazele i da tako iz dva pravca napadnu.

___________________________________________________________________________________

Blokaderi prave molotovljeve koktele i spremaju se da je da jedna kolona od Nemanjine krene i druga od Gazele i da tako iz dva pravca napadnu prostorije SNS i građane koji su se okupili ispred tih prostorija.

Oni se kreću Gazelom ka centu i blokirali su za saobraćaj traku u prvcu ka Autokomandi.

Foto: Naki kamere

___________________________________________________________________________________

Kod blokadera fašiste koji se nalazi u grupi zgubidana kod Vlade Srbije uočen pajser.

___________________________________________________________________________________

Blokaderi siledžije gađali su flašama u pravcu ka građanima koji su došli ispred sedišta SNS u Kneza Miloša samo zato što ne misle isto kao oni.

Blokaderi su bacili i flaše i kamenice ka policiji.

___________________________________________________________________________________

Mali broj okupljenih ispred Generalštaba, poslanik Demokratske stranke Zoran Lutovac među okupljenim blokaderima.

___________________________________________________________________________________

Među okupljenim blokaderima u Novom Sadu nalazi se i Marinika Tepić.

___________________________________________________________________________________

Podsetimo, slike i snimci koji stižu iz Novog Sada a koji su zabeleženi u četvrtak i petak ostavljaju javnost u šoku. Scenario iz Novog Sada je u potpunosti preslikan iz Ukrajine i odgovara "tempu razvoja" nemira koji vode jednu državu u građanski rat.

Nakon nasilnih protesta u nekoliko gradova Srbije tokom prethodne dve noći, kada su desetine policajaca i građana povređene, pronađeni su dokazi da su u neredima učestvovali pripadnici neonacističkih organizacija, baš kao što je to bio slučaj u Ukrajini 2014. godine kada su udarna pesnica Zapada bili neonacisti iz organizacija "Desni sektor" i "Azov".

Naime, na snimcima nereda u Novom Sadu jasno se vidi da neki od blokaderskih huligana nose majice engleskog neo-nacističkog benda "Skrewdriver", čiji je pevač bio osnivač internacionalne neonacističke organizacije "Krv i čast" (Blood and Honour) koja otoveno poziva na korišćenje terorističkih metoda borbe. Više o tome čitajte KLIKOM OVDE!

Blokaderi su na najbrutalniji način juče uništavali prostorije SNS, dok su pre dve večeri prostorije zapalili a onda fizički nasrnuli na građane koji drugačije misle.