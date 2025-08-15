Scenario iz Novog Sada je u potpunosti preslikan iz Ukrajine i odgovara "tempu razvoja" nemira koji vode jednu državu u građanski rat

Nakon nasilnih protesta u nekoliko gradova Srbije tokom prethodne dve noći, kada su desetine policajaca i građana povređene, pronađeni su dokazi da su u neredima učestvovali pripadnici neonacističkih organizacija, baš kao što je to bio slučaj u Ukrajini 2014. godine kada su udarna pesnica Zapada bili neonacisti iz organizacija "Desni sektor" i "Azov".

Naime, na snimcima nereda u Novom Sadu jasno se vidi da neki od blokaderskih huligana nose majice engleskog neo-nacističkog benda "Skrewdriver", čiji je pevač bio osnivač internacionalne neonacističke organizacije "Krv i čast" (Blood and Honour) koja otoveno poziva na korišćenje terorističkih metoda borbe.

Inače, kroz medije se često provlačilo da su delovi "Krv i čast" sarađivali sa obaveštajnim službama u Velikoj Britaniji, a članovi ove zlokobne internacionalne organizacije u Ukrajini su masovno pristupali "Desnom sektoru" i "Azovu" i učestvovali u napadima na proruski orijentisane građane ove zemlje. Između ostalog, grana "Krv i čast" postoji i u Hrvatskoj.

U Novom Sadu pokušali da ponovo scenario iz Odese

Scenario iz Novog Sada je u potpunosti preslikan iz Ukrajine i odgovara "tempu razvoja" nemira koji vode jednu državu u građanski rat. Preksinoć su, naime, teroristički blokaderi pokušali da žive zapale građane koji su branili prostorije Srpske napredne stranke. Sprečivši ih da izbegnu sigurnu pogibiju i da pobegnu na glavni ulaz, blokaderi su ih sačekali na zadnjem izlazu i na taj način onemogućili da pobegnu.

Samo pukom srećom je izbegnuta tragedija nesagledivih razmera, kakva je već viđena, kao i sve dosad, u Odesi 2. maja 2014. godine.

Podsećamo da su tada pripadnici ukrajinskog "Desnog sektora" i drugih neo-nacističkih grupa, saterali u Dom Sindikata građane pro-ruske orijentacije i žive ih zapalili. Čak 46 ukrajinskih građana, koji su samo želeli da slobodno govore svojim maternjim jezikom, ubijeno je naočigled sveta u sumanutom pohodu neo-nacističke bagre. Isti scenario je osmišljen i za Novi Sad.

Frontmen Skrewdrivera osnovao organizaciju koja poziva na terorizam

Skrewdriver je britanski bend osnovan početkom 1970-ih, koji je u početku nastupao kao pank grupa. Vremenom je postao poznat po svom povezivanju s neonacističkim pokretima. Kroz svoje pesme i nastupe, Skrewdriver je promovisao otovreno nacističku ideologiju.

Frontmen benda, Ian Stuart Donaldson, bio je ključna ličnost u širenju ovih ideja unutar muzičkih krugova, a aktivirao se i politički kada je osnovao organizaciju "Krv i čast" koja je otvoreno pozivala na terorizam.

Donaldson je u svojim intervjuima otvoreno hvalio Hitlera, a posvetio mu je i više pesama. Na primer, u pesmi "Voice of Britain" (Glas Britanije) on kaže:

"Započeli smo rat sa Nemačkom i predali naše Carstvo

Setite se Adolfa Hitlera, setite se Kristalne noći!“

U pesmi "One in a Million II" koju je posvetio 1. SS oklopnoj diviziji „Telesna garda Adolfa Hitlera”, Donaldson navodi:

"1933. je bio početak Reda

Deset hiljada za nastanak garde

Očistite ulice dok trupe marširaju

Olujne kolone spremne da krenu

Marširali su od tiranije do slobode

Narod sa herojem koji ih vodi"

Na nastupima benda "Skrewdriver redovno su viđani nacistički pozdravi uzdignutom desnom rukom uz povik „Zig hajl“ i „Hajl Hitler“.

Stavove benda osudila je i Antidefamaciona liga, koja se bori protiv antisemitizma, istakavši da je bend jedan od nosećih stubova neo-nacističke kulture.

(24sedam.rs)