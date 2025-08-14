Politika

SLIKA DVE SRBIJE: Jedna koja želi da ide napred i jedne kojoj su jezik motka i sekira

В.Н.

14. 08. 2025. u 22:18

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se na televiziji Informer gde je pozvao građane na mir.

СЛИКА ДВЕ СРБИЈЕ: Једна која жели да иде напред и једне којој су језик мотка и секира

Foto: Tanjug/Printskrin

- Da se ne svađaju, da se ne prepiru, da ne odgovaraju na ovo jezivo nasilje, nigde i ni na koji način. Ovde se vidi razlika između dva koncepta - jedne Srbije koja želi da ide napred i da radi, gradi ovu zemlju, i one kojoj je jedini jezik motka, sekira, pištolj, pirotehnička sredstva, uništiti negde nešto i tako dalje - dodaje on.

