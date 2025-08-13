Politika

BRNABIĆEVA O NASILJU BLOKADERA U VRBASU I PALANCI: Od svojih nalogodavaca dobili direktivu da izazovu građanski rat!

В.Н.

13. 08. 2025. u 15:25

PREDSEDNICA Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić na svom zvaničnom Iks profilu osvrnula se na divljaštvo koje su blokaderi ustaše sinoć pokazali u Bačkoj Palanci i Vrbasu.

БРНАБИЋЕВА О НАСИЉУ БЛОКАДЕРА У ВРБАСУ И ПАЛАНЦИ: Од својих налогодаваца добили директиву да изазову грађански рат!

Foto: Novosti

"Nasilje koje su blokaderi teroristi sinoć ponovo pokazali, pre svega u Vrbasu i Bačkoj Palanci, dokaz je da su od svojih nalogodavaca dobili direktivu da izazovu građanski rat. Jasno je nalogodavcima da je blokadera na ulici sve manje, da se podrška običnih ljudi svela na minimum, da su svi shvatili da oni Srbiji nemaju šta da ponude osim mržnje i nasilja. Zato idu na sve ili ništa. Zato najavljuju nova okupljanja baš ispred prostorija

@sns_srbija - žele incidente, žele sukobe, žele da provociraju, uništavaju, lome, tuku i maltretiraju. Nadaju se bratoubilačkom ratu koji bi zaustavio Srbiju i iz koga bi oni izvukli korist. Sa druge strane, i pored svih napada na porodice, na decu, na prostorije SNS, @avucic je insistirao da se čuva mir i verovao u pamet i razum većinske Srbije. Sačuvao je stabilnost. I znaće kako da je zaštiti i ubuduće, bez obzira na svu tajkunsku i stranu podršku za izazivanje nemira, a u kojoj su blokaderi teroristi samo korisni idioti", napisala je Brnabićeva na svom zvaničnom Iks profilu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VRBOVANJE U TOKU: Šešelj otkrio svoje mračne sumnje

VRBOVANjE U TOKU: Šešelj otkrio svoje mračne sumnje