BRNABIĆEVA O NASILJU BLOKADERA U VRBASU I PALANCI: Od svojih nalogodavaca dobili direktivu da izazovu građanski rat!

PREDSEDNICA Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić na svom zvaničnom Iks profilu osvrnula se na divljaštvo koje su blokaderi ustaše sinoć pokazali u Bačkoj Palanci i Vrbasu.

Foto: Novosti

"Nasilje koje su blokaderi teroristi sinoć ponovo pokazali, pre svega u Vrbasu i Bačkoj Palanci, dokaz je da su od svojih nalogodavaca dobili direktivu da izazovu građanski rat. Jasno je nalogodavcima da je blokadera na ulici sve manje, da se podrška običnih ljudi svela na minimum, da su svi shvatili da oni Srbiji nemaju šta da ponude osim mržnje i nasilja. Zato idu na sve ili ništa. Zato najavljuju nova okupljanja baš ispred prostorija



