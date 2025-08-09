ONI PRIČAJU O KOMPETENCIJAMA! Pomoćnik direktora BioSensa želi da kadrira, pere ruke seksualnim pomagalima i ispija viski

U proteklom periodu došlo je do velikih previranja na Institutu BioSens kada je deo rukovodstva na čelu sa direktorom Vladimirom Crnojevićem pokušao da se stavi iznad zakona, Upravnog odbora i Pokrajinske vlade kao osnivača ove ustanove.

Foto: Printskrin

Naime, u momentu kada nisu uspeli da preuzmu Institut u potpunosti, deo rukovodstva je odmah dobio prostor u opozicionim medijima i optužio državu da želi da uređuje nešto za šta je po zakonu nadležna.

Pomoćnik direktora ove ustanove i poznati blokader Oskar Marko je dao sebi za pravo da na opozicionom N1 govori ko ima kompetencije, a ko ne, da bude član Upravnog odbora ove ustanove.

Ostalo je nejasno, na osnovu kog člana zakona ili Statuta BioSensa, pomoćnik direktora ima pravo da se oglašava u javnosti vezano za izbor rukovodstva ove ustanove.

Takođe, ostaje nejasno, kako to Oskar Marko određuje ko je kompetentan, a ko ne?

Da li je možda u međuvremenu neka stručna blokaderska komisija oformljena, pa po principu glasanja na sad već čuvenim plenumima treba da se odredi ko će biti deo Upravnog odbora, a ko ne ili postoje institucije, zakon i procedura kako se neko bira za člana Upravnog odbora ili ne?

Da li je danas jedini uslov za kompetenciju ko jače duva u pištaljku ili ko se glasnije dere „ruke su vam krvave“ ili je možda dovoljno da se da intervju N1, operu ruke seksualnim pomagalom i uzme učešće na nekom skaradnom blokaderskom performansu?